Aprilia Yakin Kontrak Baru Melepaskan Bezzecchi dari Beban

Saat pasar pembalap MotoGP 2027 meledak dengan rumor perpindahan nama-nama besar, berita resmi pertama muncul dari Aprilia yang mempertahankan Marco Bezzecchi dengan kontrak multi-tahun baru.

Dilaporkan tepat sebelum tes MotoGP Sepang, kontrak baru ini memastikan Bezzecchi akan tetap berada di Noale setidaknya sampai akhir musim 2028.

“Dengan mengkonfirmasi Marco begitu awal di musim ini, saya pikir itu membuktikan bahwa sejak awal ada sesuatu yang istimewa antara pasangan ini, Aprilia dan Marco,” kata CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola.

“Kami juga melihat kemampuannya untuk memberi kami arahan dalam mengembangkan motor, jadi tentu saja itu akan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan motor '27.”

Mengamankan Bezzecchi, yang memimpin Aprilia meraih musim MotoGP terkuatnya tahun lalu, juga menghilangkan tekanan soal masa depan saat ia memulai tahun keduanya sebagai pembalap pabrikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini mengurangi tekanan pada Marco, dan itu adalah prioritas kami,” kata Rivola tentang pemenang tiga grand prix 2025 itu.

“Prioritas kami adalah melanjutkan kerja sama dengan Marco, karena kami melihat komitmennya dan ada sesuatu yang istimewa. Selain itu, dalam cara kerjanya, kami cukup akur.”

Saat perpanjangan kontrak Bezzecchi sudah banyak diprediksi, identitas calon rekan setimnya di masa depan tetap menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di paddock.

Jorge Martin bergabung dengan Aprilia sebagai juara bertahan tahun lalu, tetapi serangkaian cedera membatasinya hanya pada delapan balapan. Hubungannya dengan pabrikan juga sempat memburuk setelah upaya yang gagal untuk mengaktifkan klausul pelepasan dini.

Martin, yang manajemennya secara terbuka menyebut Honda sebagai alternatif musim lalu, kini dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Yamaha.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tapi pamor Aprilia yang sedang menanjak membuat mereka tidak kekurangan opsi, dengan rumor menghubungkan rekan Bezzecchi di VR46 Riders Academy dan juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, dengan satu kursi tersisa di pabrikan Noale.

"Untuk [kursi] lainnya, mari kita lihat. Tidak perlu terburu-buru, meskipun pasar agak gila," kata Rivola. "Mempertahankan Marco adalah, seperti yang saya katakan, prioritas, dan sekarang kita bisa bekerja untuk masa depan."

Martin menghadiri tes Sepang tetapi tidak dapat mengendarai motor karena masih dalam masa pemulihan dari operasi lanjutan terkait cedera musim lalu. Tapi menyusul pemeriksaan medis terbaru, ia diizinkan untuk kembali pada tes pramusim terakhir di Thailand.

“Senang rasanya [Martin] ada di sini, untuk memahami motor, setidaknya dari data, dan perbedaan antara [motor lama dan baru],” kata Rivola.

“Tetapi apa yang Anda pelajari saat mengendarai motor jelas sangat berbeda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Prioritasnya adalah melihatnya dalam kondisi baik. Kita tahu bahwa beberapa balapan pertama di awal musim akan sulit baginya, tetapi musim ini masih panjang. Jadi kami ingin melihatnya dalam kondisi 100%.”