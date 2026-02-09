Raul Fernandez Lega Pulang dari Tes Sepang Tanpa Cedera

Setelah mengalami cedera pada tes MotoGP Sepang di dua musim terakhir, Raul Fernandez mengaku lega dapat menyelesaikan pengujian pertama 2026 relatif tanpa cedera.

Pembalap Trackhouse Aprilia ini, yang sudah meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Phillip Island 2025, menyelesaikan tiga hari tes Malaysia di posisi kesepuluh dalam catatan waktu, terpaut 0,843 detik dari pemuncak timesheets Alex Marquez.

Meski merasa hancur, Fernandez mengaku bahwa dia lega bisa menyelesaikan tes pra-musim pertama 2026 tanpa cedera.

“Setelah dua tahun, ketika saya tidak menyelesaikan hari pertama, sekarang saya merasa senang bisa menyelesaikan tes dengan perasaan lelah setelah tiga hari,” Raul Fernandez tersenyum.

“Ini adalah tes yang sangat penting karena paket aeronya, kami harus yakin dengan apa yang kami inginkan sebelum Thailand, karena kami tidak akan punya waktu untuk melakukan homologasi paket aerodinamis lain.

“Jadi tentang ini saya sangat senang, karena kami memutuskan sesuatu yang saya sukai.”

Raul Fernandez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Namun, ada juga area lain pada RS-GP yang perlu dikerjakan.

“Ada beberapa hal yang masih membuat saya kurang nyaman di atas motor ini, jadi artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan,” akunya.

“Bagian terburuknya adalah time attack, terutama ketika kita ingin menggunakan ban Soft untuk mencetak lap yang lebih cepat, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa menggunakan gaya berkendara saya dengan baik saat ini ketika grip maksimal.

“Jadi, inilah pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang di Thailand, mencoba memahami bagaimana kita bisa mendapatkan potensi lebih dengan ban lunak.”

Untungnya, Fernandez dan Trackhouse tidak perlu mencari bereksperimen terlalu jauh karena Marco Bezzecchi memimpin catatan waktu MotoGP pada sore terakhir dan berada di posisi kedua secara keseluruhan di belakang Alex Marquez.

“Saya pikir Aprilia melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan motornya kembali kompetitif. Seperti yang Anda lihat dengan Marco di time attack, dia sangat cepat,” kata Fernandez.

“Kita perlu mengetahui apa yang mereka buat selama tes untuk mencoba meningkatkan performa di time attack, karena saya pikir jika kita meningkatkan performa di time attack, kecepatan balapan akan selalu ada.”

Rekan setim Fernandez, Ai Ogura, mencatatkan waktu lap tercepat kedua belas.

