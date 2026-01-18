Aprilia Fokus ke Aerodinamika dan Elektronik untuk Motor 2026

Meski desain mesin dibekukan untuk musim terakhir di era 1000cc MotoGP, Aprilia masih memiliki beberapa area untuk ditingkatkan dengan RS-GP 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh Technical Director Aprilia, Fabiano Sterlacchini, yang menjelaskan bagaimana sisi elektronik di RS-GP 2026 telah ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri pengendara dan peningkatan akselerasi sekecil apa pun.

“Dalam hal elektronik, mungkin Anda melihat selama musim ini bahwa kami cukup fokus, dengan mempertimbangkan juga komentar pembalap, untuk memiliki motor yang mudah dikendalikan [lebih stabil],” Sterlacchini memulai.

“Karena saya selalu mengatakan bahwa Anda dapat memiliki tingkat performa apa pun, tetapi jika motor sulit untuk didorong hingga batas, pembalap akan mempertahankan margin tertentu, bukan? Jadi pada akhirnya, mereka lebih lambat.

“Jadi, dalam hal elektronik, kami tentu saja bekerja di area kontrol traksi, terutama untuk exit tikungan, tetapi juga entri tikungan.

“Karena setiap kali Anda dapat memanfaatkan keunggulan ban belakang untuk menghentikan motor, Anda dapat mengerem lebih lambat. Dan kemudian Anda tidak hanya bisa lebih efektif saat menyalip, tetapi juga memiliki waktu putaran yang lebih baik.

“Jadi pada dasarnya, itulah aspek-aspek yang sedang kami kerjakan.

“Namun sementara itu, ada hal-hal yang, katakanlah, eksotis seperti membuat kontrol wheelie lebih halus dan mencapai akselerasi 0,0001g lebih tinggi. Karena semuanya harus benar.”

Jorge Martin's 2026 Aprilia RS-GP.

Sementara dari sisi aerodinamika, Sterlacchini mengatakan itu adalah keseimbangan antara downforce dan drag. "Karena saat Anda meningkatkan downforce depan, Anda juga meningkatkan drag."

Namun korelasi itu bisa bervariasi, karena beberapa downforce menghasilkan drag yang lebih kecil daripada yang lain.

Bahkan, drag sendiri tidak selalu jadi hal buruk. Nyatanya, itu akan membantu dalam pengereman.

“Yang kami inginkan dalam hal aerodinamika adalah untuk ‘memperluas cakupan’,” kata Sterlacchini, yang berarti memiliki perilaku aerodinamis optimal di setiap fase berkendara.

“[Kami ingin] mendapatkan efisiensi yang lebih baik, sehingga Anda dapat menghasilkan gaya aerodinamis yang lebih baik yang produktif untuk performa, tetapi Anda tidak memiliki kekurangan yang harus Anda bayar untuk manfaatnya.

“Tetapi drag, misalnya, membantu menghentikan motor. Jadi Anda harus menghasilkan drag saat berhenti, tetapi tidak [untuk top speed] di sepanjang lintasan lurus utama.

“Jadi pada dasarnya itulah pekerjaan berkelanjutan yang dilakukan semua perusahaan. Dan jika Anda lebih pintar, lebih cepat daripada yang lain, Anda dapat memperoleh hasil yang lebih baik.”

Direkrut sebagai pengganti Romano Albesiano awal tahun lalu, Sterlacchini membuat dampak instan dalam perannya sebagai Direktur Teknis Aprilia.

RS-GP 2025 memenangkan empat Grand Prix, tiga Sprint Race, menempatkan Aprilia di posisi kedua klasemen konstruktor MotoGP dan ketiga dalam klasemen pembalap bersama Marco Bezzecchi, yang merupakan pencapaian terbaiknya hingga saat ini.