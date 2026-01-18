Aprilia Tetapkan Rencana Debut Prototype MotoGP 2027

Aprilia berharap dapat menjalankan prototipe MotoGP 850cc mereka di trek pada "awal musim semi", menurut Direktur Teknis Fabiano Sterlacchini.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, mesin 2027 dari pabrik Noale telah diuji coba bersamaan dengan penyempurnaan versi final 1000cc dari RS-GP.

“Tantangan adalah kata yang tepat! Tapi kami sangat siap,” kata Sterlacchini pada peluncuran tim Aprilia hari Kamis.

“Mesin [850cc] sedang diuji di bangku uji, katakanlah dalam ‘mode tes’ untuk reabilitas, untuk mengkonfirmasi semuanya dan juga untuk memulai sebagian dari pengembangan.

“Pada dasarnya, kami memperkirakan sekitar awal musim semi prototipe pertama akan turun ke lintasan.

“Pada akhirnya, prototipe pertama sudah selesai, tetapi masih dalam tahap pengujian.

"Kami cukup yakin, cukup optimis.”

KTM jadi pabrikan MotoGP pertama yang menurunkan prototipe 850cc di trek Desember lalu, disusul Honda beberapa minggu kemudian.

Menyeimbangkan sumber daya antara musim saat ini dan regulasi baru adalah tugas kompleks, tetapi CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, percaya bahwa efisiensi pabrikan Italia akan menjadi kekuatan.

“Saya pikir ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi kami,” kata Rivola. “Saya pikir, secara umum, perusahaan Italia, tentu saja saya dapat berbicara atas nama Noale, sangat efisien. Jadi saya tidak melihat alasan mengapa motor 2027 kami tidak akan sangat kompetitif.

“Mungkin tanda tanya besar bukanlah tentang motor atau mesinnya, tetapi tentang ban [Pirelli]. Itu mungkin aspek yang paling menantang.

“Pada saat yang sama, jika sebuah perusahaan tahu bahwa mereka dapat berjuang untuk podium di setiap balapan, mereka juga dapat memberikan hasil yang baik untuk tahun 2027. Jadi saya melihat itu lebih sebagai peluang bagus daripada masalah.”

Sterlacchini menambahkan: “Anda harus memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan.

“Saya 100% setuju dengan Massimo bahwa budaya Eropa secara umum lebih reaktif, terutama perusahaan-perusahaan Italia.

“Kami percaya bahwa kami dapat mengatasi kebingungan, kekacauan, karena kami sangat reaktif. Saya percaya itu lebih merupakan peluang daripada masalah.”

Aprilia, yang finis kedua di belakang Ducati dalam klasemen konstruktor MotoGP tahun lalu, belum mengonfirmasi pembalap mana pun untuk era 850cc tahun 2027.

Seperti Aprilia, Ducati dan Yamaha juga belum menurunkan motor 850cc di lintasan.