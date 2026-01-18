Dianggap sebagai Penantang Gelar, Bezzecchi Tak Mau Buru-Buru

Dianggap sebagai kandidat juara MotoGP 2026, Marco Bezzecchi menegaskan fokusnya tertuju pada awal musim yang lebih baik daripada tahun lalu.

Setelah muncul sebagai penantang teratas Ducati dan membantu Aprilia menikmati musim terbaiknya di MotoGP, Bezzecchi sadar bahwa menemukan detail terakhir seringkali menjadi tugas yang paling sulit.

“Tahun lalu kami membangun fondasi yang bagus untuk motor ini dan mudah-mudahan kami dapat menggunakan fondasi ini dan mencoba untuk memperbaikinya,” kata Bezzecchi pada peluncuran tim hari Kamis.

“Ketika Anda harus membuat langkah besar, itu aneh, tetapi mungkin lebih mudah. ​​Dan kemudian ketika Anda berupaya untuk menemukan detail terakhir, itu jauh lebih sulit.

“Jadi saya akan mencoba menggunakan pengalaman yang saya peroleh dari mencoba banyak komponen tahun lalu, mempelajari banyak hal tentang bagaimana saya merasakan modifikasi pada motor setiap saat.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi menutup 2025 dengan enam kemenangan balapan, masing-masing tiga Sprint Race dan Grand prix, tetapi mengakui bahwa baik dirinya dan RS-GP masih harus ditingkatkan.

“Tentu saja, kami berdua harus meningkatkan diri. Saya dan motornya. Di paruh akhir tahun 2025, kami mencapai level yang baik dan saya mampu melaju cepat.

“Tetapi juga benar bahwa Sepang, misalnya, adalah trek di mana kami sedikit kesulitan. Jadi saya penasaran untuk pergi ke sana [untuk uji coba pramusim] dan mencoba memahami apakah kami sudah membuat langkah selanjutnya.

“Pada dasarnya, di MotoGP, Anda selalu harus membuat langkah demi langkah setiap hari. Anda tidak boleh berhenti.”

Setelah kesulitan dengan kosnsitensi di awal tahun, Bezzecchi meraih kemenangan gemilang di Silverstone, sebelum mencetak poin lebih banyak dari siapapun di paruh kedua musim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Motor yang sempurna tidak ada, jadi kami selalu berusaha untuk meningkatkan diri,” katanya.

“Awalnya kami sedikit kekurangan stabilitas. Ini adalah masalah utama. Kemudian kami meningkatkan stabilitas, tetapi kami gagal dalam kualifikasi. Kemudian kami meningkatkan kualifikasi, tetapi kami gagal dalam mengelola ban belakang.

“Jadi secara keseluruhan, semuanya membaik, tetapi kemudian ada masalah kecil baru. Kemudian kami menyelesaikannya. Ini normal dalam balap. Jadi kami tidak pernah hanya fokus pada satu hal. Kami selalu mencoba untuk mengerjakan paket lengkap.”

Bezzecchi mengakhiri musim 2025 dengan dua kemenangan Grand Prix beruntun di Portimao dan Valencia, yang diraihnya saat juara duna yang telah dinobatkan Marc Marquez absen karena cedera dari insiden mereka di Mandalika.

Ketika ditanya apakah momentum akhir musim tersebut meningkatkan harapan untuk perebutan gelar juara pada tahun 2026, Bezzecchi bersikap hati-hati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Target saya pada dasarnya adalah mencoba memulai dengan baik. Itulah yang gagal kami raih tahun lalu.

“Jadi, akan sangat fantastis jika bisa memulai dengan kompetitif, berjuang untuk lima besar – tiga besar jika memungkinkan tentu saja lebih baik.

“Tapi saya tidak ingin terburu-buru.

“Saya ingin memulai dari tes Malaysia dengan tenang, tetap fokus, dan akhirnya menikmati motor ini lagi. Kemudian, setelah beberapa balapan, kita bisa menetapkan target yang jelas.”

Bezzecchi akan kembali ke trek pada tes pra-musim Sepang, yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Februari.

Article continues below ADVERTISEMENT