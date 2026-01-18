Angka-Angka Di Balik Musim 2025 Bagnaia yang "Sulit Diterima"

Salah satu hal yang paling membuat frustrasi dari musim 2025 Francesco Bagnaia adalah ketidakmampuannya untuk menyamai kecepatannya sendiri dari tahun sebelumnya.

“Sangat sulit untuk menerimanya karena, jika melihat catatan waktu balapan saya tahun lalu, dibandingkan dengan musim ini, saya bisa menang, atau berjuang untuk menang,” kata Bagnaia selama musim tersebut.

“Musim ini saya tidak mampu mengulangi [kecepatan tersebut], dan saya jauh lebih lambat dibandingkan tahun lalu.”

Sayangnya bagi juara dunia dua kali itu, itu adalah tren yang terjadi sepanjang musim.

Tidak semua balapan tahun 2025 dapat dibandingkan secara langsung dengan balapan tahun 2024.

Beberapa putaran - Termas de Rio Hondo, Balaton Park, Brno, dan Valencia - bahkan tidak ada dalam kalender 2024.

Balapan lain harus dicoret karena kondisi basah, restart, atau perubahan jarak balapan di kedua tahun tersebut.

Selain itu, Bagnaia juga harus menyelesaikan balapan di kedua tahun tersebut.

Agar perbandingan ini tetap relevan:

Barcelona mengambil data dari GP Catalan 2024 (bukan final Solidaritas).

Misano menggunakan GP Emilia Romagna (karena hujan pada GP San Marino 2024).

Perbedaan suhu, grip, posisi di grid, dan pilihan ban tidak diperhitungkan, meskipun sebagian besar pilihan kompon ban tidak berubah.

Dengan menggunakan kriteria ini, 18 balapan dapat dibandingkan, dengan Bagnaia hanya lebih cepat dari tahun 2024 dalam empat balapan saja.

Dua di antaranya terjadi di Motegi, saat Bagnaia memenangkan Sprint Race dan Grand Prix.

Peningkatan lainnya terjadi di Aragon Sprint (yang diadakan di lintasan yang jauh lebih kotor pada tahun 2024) dan COTA Sprint, di mana pembalap Italia itu meningkat dari posisi kedelapan pada tahun 2024 menjadi ketiga tahun lalu.

Pada 14 balapan tersisa, Bagnaia dengan GP25 lebih lambat daripada saat di sirkuit yang sama dengan GP24.

Di Mandalika, Bagnaia lolos kualifikasi di posisi ke-16, kemudian lebih lambat 25 detik dibandingkan dengan waktu kemenangan di Sprint Race tahun 2024.

Namun Mugello - yang secara tradisional merupakan salah satu sirkuit terkuatnya - bisa dibilang yang paling mengecewakan.

Bagnaia finis keempat dengan waktu 22,910 detik lebih lambat dari kecepatan kemenangannya di tahun 2024, tetapi hanya terpaut 5,081 detik dari rekan setimnya dan pemenang tahun 2025, Marc Marquez.

Dengan kata lain, Marquez menang meskipun 17,829 detik lebih lambat dari Bagnaia di tahun 2024.

Sebaliknya, Sprint Race Phillip Island yang buruk membuat Bagnaia jauh lebih lambat di tahun 2025, sementara pemenang balapan Marco Bezzecchi (Aprilia) jauh lebih cepat daripada Jorge Martin di tahun 2024.

Francesco Bagnaia's race times at the same events: 2024 vs 2025

Apakah balapan 2025 secara keseluruhan lebih lambat?

Perbandingan kedua melihat semua waktu kemenangan balapan yang sebanding, terlepas dari apakah Bagnaia finis atau tidak. Sampel yang lebih luas ini mencakup 28 balapan.

Dari jumlah tersebut, 13 balapan lebih cepat pada tahun 2025, tetapi 15 balapan lainnya dimenangkan dengan waktu yang lebih lambat daripada 2024

Tentu saja, seorang pembalap dengan keunggulan yang nyaman, seperti yang sering dimiliki Marc Marquez pada tahun 2025, tidak perlu memaksakan diri hingga batas maksimal.

Meskipun demikian, dari 15 catatan waktu balapan 'tak terkalahkan' tahun 2024 tersebut, 12 di antaranya dicetak oleh pembalap yang menggunakan Ducati GP24: Tujuh untuk Bagnaia, tiga untuk Enea Bastianini, dan dua untuk juara dunia tahun itu, Jorge Martin.

Dengan kata lain, di atas kertas, Bagnaia bisa saja memenangkan tambahan tiga Sprint Race dan empat Grand Prix jika ia dapat menyamai kecepatannya dari tahun 2024.

Francesco Bagnaia wins the 2025 Japanese MotoGP.

Bahkan kemenangan ganda sempurna Bagnaia di Motegi 2025 hanya sedikit lebih baik dibandingkan waktu kemenangannya di Jepang setahun sebelumnya.

Sementara itu, Marc Marquez beberapa detik lebih cepat dengan Gresini GP23 di Phillip Island pada tahun 2024 dibanding pemenang Grand Prix 2025, Raul Fernandez (Trackhouse) - meskipun pemenang Sprint Race, Bezzecchi, harus menjalani double long-lap penalty.

Marquez absen di putaran Phillip Island 2025 karena cedera yang disebabkan oleh insiden Bezzecchi di Mandalika.

MotoGP Race Winning Times: 2024 vs 2025

Kemenangan Marc Marquez di Grand Prix Aragon merupakan peningkatan waktu yang paling menonjol di tahun 2025, di permukaan yang jauh lebih bersih daripada saat pembalap Spanyol itu menang untuk Gresini pada tahun 2024.

Sementara itu, GP Mugello, Assen, dan Misano mencatatkan kemenangan 'yang paling lambat' jika dibandingkan kecepatan tahun 2024.

Seperti yang disebutkan, Marc Marquez menang di Mugello dengan waktu 17,829 detik lebih lambat dari Bagnaia pada tahun 2024, kemudian 6,858 detik lebih lambat dari Bagnaia tahun sebelumnya di Assen dan 6,254 detik lebih lambat dari Enea Bastianini di Misano 2025.