"Pizza Ajaib" di Balik Terobosan Paruh Kedua 2025 Raul Fernandez

Raul Fernandez dari Trackhouse menyebut "pizza ajaib" menjadi sebab dari terobosan paruh kedua 2025, di mana ia akhirnya jadi pemenang balapan MotoGP.

Fernandez memiliki ekspektasi tinggi di pundaknya menuju musim 2025, di mana ia menjadi satu-satunya pembalap Aprilia yang bertahan untuk tahun itu.

Tapi awal musim terbukti sulit, dengan pembalap Spanyol itu dikalahkan oleh rekan setimnya yang masih rookie Ai Ogura dan tidak bisa menembus 10 besar pada lima putaran pertama.

Tes Jerez yang digelar pasca Grand Prix Spanyol terbukti menjadi titik balik krusial, tapi Fernandez juga menyoroti momen di luar trek dengan kru sebagai momen yang membantunya.

“Antara akhir pekan balapan dan sesi tes, kami makan pizza ajaib,” katanya saat peluncuran livery Trackhouse 2026.

“Saya ingat betul, setelah salah satu balapan tersulit bagi saya di MotoGP, kami pergi ke restoran, dan kami makan pizza ajaib.

“Dan sejak saat itu, semuanya berubah, dan itu adalah perasaan yang fantastis.”

Fernandez juga memuji dukungan yang ia terima dari Crew Chief Noe Herrera dan bos tim Trackhouse, Davide Brivio.

“Yah, dengan Noe, kami telah bekerja sama sejak 2021,” tambahnya. “Dia sangat penting bagi saya, karena dialah orang di pit yang, ketika dia memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, dia akan memberi tahu saya.

“Tetapi ketika saya melakukan kesalahan, dia datang dan memberi tahu saya hal buruk [yang saya lakukan]. Itu sangat penting bagi para pembalap.

“Dan juga Davide memiliki banyak pengalaman di MotoGP, dia membantu saya, terutama di salah satu momen tersulit dalam hidup saya, seperti di awal musim.

“Senang rasanya memiliki orang-orang seperti ini di sekitar saya karena saya bisa belajar setiap hari dari mereka.”

Trackhouse mengungkapkan dua livery yang akan digunakan dalam balapan musim 2026, dengan tim yang berbasis di AS ini kembali bermitra dengan Gulf.

Tim menggunakan corak khusus Gulf pada lima putaran di tahun 2026, sementara warna korporat Trackhouse akan digunakan pada balapan lainnya.