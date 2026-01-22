Ai Ogura Mengungkapkan Fokus Utamanya untuk Musim 2026

Ai Ogura menegaskan bahwa ia tidak memiliki target hasil spesifik untuk musim MotoGP keduanya.

Namun, satu hal yang menjadi perhatian utama mantan juara dunia Moto2 ini adalah kualifikasi.

Pembalap Jepang ini hanya memiliki posisi start rata-rata ke-16 selama musim perdananya bersama Trackhouse.

Hasil kualifikasi terbaik Ogura, P5, datang pada debut MotoGP-nya di Buriram di mana ia finis kelima di Sprint Race dan Grand Prix Thailand.

Kecelakaan dan cedera juga menghambat upayanya, tetapi Ogura kini telah pulih sepenuhnya dan siap memulai uji coba pramusim 2026 di Sepang mulai 3-4 Februari.

“Untuk tahun 2026, saya rasa saya bisa lebih percaya diri di atas motor,” kata Ogura. “Setelah saya mengalami musim debut saya di MotoGP, semoga semuanya lebih terkendali tahun ini.

“Kita lihat saja bagaimana hasilnya, tetapi tes pertama akan sangat penting karena, tentu saja, salah satu target besar musim ini adalah posisi start.

“Musim lalu, kami bisa kompetitif selama balapan, tetapi posisi start biasanya tidak terlalu bagus dan kami benar-benar perlu memperbaikinya, terutama selama hari-hari tes.

“Saya yakin kami dapat sedikit meningkatkan posisi start kami, dan mudah-mudahan kami bisa lebih baik di sebagian besar balapan.

“Saya tidak memiliki target khusus untuk tahun 2026, tetapi saya ingin melakukan yang terbaik di semua balapan - itulah targetnya.”

Ogura dan rekan setimnya, Raul Fernandez, akan menggunakan livery Gulf pada lima event musim ini, termasuk putaran pembuka di Thailand pada 27 Februari-1 Maret.