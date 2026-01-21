FOTO: Trackhouse Luncurkan Dua Livery Berbeda untuk MotoGP 2026

Raul Fernandez dan Ai Ogura meluncurkan dua livery untuk Trackhouse Aprilia pada Rabu (21/1) Siang.

Awalnya memakai jas lab putih di balik pakaian balap mereka, Fernandez dan Ogura kemudian memperlihatkan RS-GP tim yang dibalut dua livery berbeda.

Motor Fernandez menampilkan pembaruan 'lebih gelap' dari warna biru dan kuning yang digunakan Trackhouse hampir sepanjang musim lalu.

Sementara itu, sepeda Ogura dibalut dengan corak Gulf khusus yang terlihat di beberapa acara tahun lalu.

“Motor-motor kami sangat indah,” kata kepala tim Davide Brivio.

“Pertama-tama, Gulf adalah warna ikonik yang disukai semua penggemar motorsport. Kami sangat senang dapat menggunakan warna-warna ikonik ini lagi untuk lima balapan musim ini.

“Kemudian corak Trackhouse yang baru - warna korporat Trackhouse kami - sedikit lebih hitam, lebih agresif. Secara keseluruhan, kami senang dengan kedua corak tersebut.”

Kemudian dikonfirmasi bahwa livery Gulf akan dipakai Trackhouse di Thailand, Brasil, Mugello, Indonesia, dan Sepang. Itu lebih banyak satu event dari tahun sebelumnya.

Pada dasarnya, Trackhouse belum memiliki sponsor utama untuk satu musim penuh untuk musim penuh ketiganya di MotoGP meski sudah meraih kemenangan pertamanya dengan Fernandez di Phillip Island.

Raul Fernandez in 2026 Trackhouse colours.

Fernandez berkata: "Saya sangat menyukai livery baru ini, terutama yang Trackhouse, karena dengan lebih banyak bagian berkelir karbon, tampilannya sedikit lebih agresif, dan saya sangat menyukai warna Gulf, yang tak sabar saya gunakan untuk memulai musim di Thailand."

Ai Ogura in 2026 Gulf Trackhouse livery.

Ogura menambahkan: “Saya pikir corak Gulf kami sangat keren. Cocok dengan warna pribadi saya karena warna favorit saya adalah biru. Saya sebenarnya menyukai kedua desain kami dan tidak sabar untuk turun ke lintasan dengan keduanya!”

Sementara Fernandez mengatasi awal yang buruk untuk finis di posisi kesepuluh, hasil terbaik dalam kariernya di kejuaraan dunia, Ogura tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya di posisi kelima pada debutnya di kelas utama di Buriram.

Kemajuan juara bertahan Moto2 terganggu oleh cedera di Silverstone dan kemudian Misano, yang membuatnya turun ke posisi ke-16 di klasemen, delapan posisi di belakang rival rookie-nya, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati).

Ogura terutama terhambat oleh kualifikasi, memulai balapan dengan hasil terbaik kelima (lagi-lagi di Buriram), tetapi terburuk ke-21 dan rata-rata ke-16.

Kedua pembalap Trackhouse akan kembali dibekali RS-GP spesifikasi pabrik untuk tahun terakhir era 1000cc/ban Michelin, yang akan mereka kendarai di lintasan untuk pertama kalinya tahun ini selama tes resmi Sepang dari tanggal 3-5 Februari.

Sama seperti duet pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, Fernandez dan Ogura belum menandatangani kontrak untuk era 850cc/Pirelli yang baru pada tahun 2027.