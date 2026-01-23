"Daftarnya Sangat Panjang" Yamaha Bersiap untuk Tes Sepang yang Sibuk

Yamaha akan menuju tes Sepang dengan "daftar yang cukup panjang" dari komponen V4 yang harus dievaluasi, termasuk aero baru.

Sebagai satu-satunya pabrikan MotoGP yang berada di rangking D konsesi, Yamaha dapat menurunkan pembalap reguler mereka - selain rookie Toprak Razgatlioglu - pada tes Shakedown Sepang yang digelar 29-31 Januari mendatang.

Dan menurut penuturan Team Manager Monster Yamaha Masimmo Meregalli, Yamaha menghadapi program tes yang sangat sibuk di Sepang dengan banyak komponen baru harus dievaluasi.

“Setelah tes Valencia, kami bisa menyiapkan banyak materi baru yang akan kami uji di Sepang,” kata Meregalli kepada Crash.net pada peluncuran Yamaha di Jakarta hari Rabu (21/1).

“Kami sudah melihat program tes Sepang, dan daftarnya cukup panjang! Mudah-mudahan kami punya lima atau enam hari kering untuk mengumpulkan informasi.”

The 2026 Yamaha, as displayed at the team launch.

Salah satu fokus utama adalah pembaruan aerodinamika, yang berbeda dari spesifikasi yang ditampilkan saat peluncuran.

Motor yang dipamerkan sudah menampilkan sayap depan yang identik dengan konsep rival, menggantikan sayap tiga sisi khas yang digunakan pada motor Inline 4 Yamaha.

“Aerodinamika yang Anda lihat di sini bukan yang terbaru,” jelas Meregalli. “Versi terbaru akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan dan diuji di Sepang.

“Namun, bagian atas akan tetap dalam konfigurasi ini. Kami mencoba konsep serupa pada motor sebelumnya, tetapi karena dimensi dan lebar motor tersebut, konsep ini kurang efektif dibandingkan dengan desain tri-plane.

“Dengan V4 yang baru, kami menemukan di terowongan angin bahwa paket aerodinamis ini bekerja jauh lebih baik.”

Yamaha's previous front wing and aero package, at the 2025 Valencia test.

Konsekuensi nyata lain dari layout mesin V4 adalah kebutuhan akan knalpot ganda.

“Dengan mesin V, Anda membutuhkan dua peredam suara,” kata Meregalli. “Ini baru evolusi pertama.

"Kami mengharapkan evolusi knalpot lain di kemudian hari, tetapi ini adalah konfigurasi yang akan kami gunakan untuk memulai musim.”

Prototipe Yamaha V4 melakukan tiga penampilan wild-card musim lalu dengan pembalap tes Augusto Fernandez, mencetak poin dengan finis ke-14 pada debutnya di Misano sebelum finis ke-18 di Sepang dan ke-16 di Valencia.

“Saya memperkirakan bagian pertama musim ini akan menjadi kurva pembelajaran yang nyata bagi kami,” Meregalli mengakui.

“Tetapi pada saat yang sama, kami ingin memaksimalkan paket ini dari balapan ke balapan. Kemudian di paruh kedua musim, saya sangat berharap hasil yang baik dapat diraih.

“Kami tahu kami masih memiliki banyak pekerjaan di depan.”

Setelah tes Sepang, Yamaha akan bertolak ke Thailand untuk tes pra-musim terakhir selama dua hari di pertengahan Februari, sebelum putaran pembuka musim di Buriram.

