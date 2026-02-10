Jorge Martin Mendapat Lampu Hijau untuk Tes MotoGP Buriram

Jorge Martín semakin dekat untuk kembali ke MotoGP pada tes pramusim terakhir di Buriram pada 21-22 Februari. Juara dunia MotoGP satu kali, yang melihat musim debutnya di Aprilia hancur karena empat kali cedera, melewatkan tes pembuka tahun ini di Sepang untuk memulihkan diri dari operasi lanjutan pada pergelangan tangan dan tulang selangkanya.

Namun, Aprilia telah mengumumkan bahwa pemeriksaan medis terbaru pembalap Spanyol itu "positif" dan ia akan berangkat ke Thailand dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut.

“Hari ini Jorge Martín menjalani pemeriksaan medis pada tangan kiri dan tulang selangka kanan di Rumah Sakit Ruber Internacional,” Aprilia mengkonfirmasi.

“Pemeriksaan medisnya positif, oleh karena itu ia akan berangkat ke Buriram, Thailand, minggu depan untuk mengikuti Uji Coba Buriram.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Martín masih perlu menjalani evaluasi oleh Tim Medis Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix untuk mendapatkan izin resmi bergabung dalam uji coba.”

Jika Martin dinyatakan fit untuk balapan, Buriram akan menandai penampilan pertamanya di lintasan sejak tes pasca balapan Valencia tahun lalu.

Chang International Circuit kemudian akan menjadi tuan rumah putaran pembuka musim MotoGP 2026 pada akhir pekan berikutnya.

Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, menempatkan Aprilia di posisi kedua dalam catatan waktu pada tes Sepang pekan lalu, meskipun pembalap Italia itu dikalahkan oleh tiga pembalap Ducati dan Pedro Acosta dari KTM selama simulasi sprint.

Sementara Bezzecchi telah memperbarui kontraknya, Martin - yang cedera membuatnya hanya memulai delapan dari 22 putaran tahun lalu, dengan hasil terbaik di posisi keempat - telah dikaitkan dengan kursi tim pabrikan Yamaha untuk tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT