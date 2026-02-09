Bastianini Temukan Terobosan Satu Lap dari Tes MotoGP Sepang

Enea Bastianini memangkas satu detik dari laptimenya dibandingkan kualifikasi MotoGP Malaysia Oktober lalu selama tes Sepang.

Kualifikasi merupakan titik lemah pembalap Tech3 KTM sepanjang tahun 2025, dengan posisi start terbaik keempat, terburuk ke-21, dan rata-rata hanya ke-16.

Pemenang balapan MotoGP untuk Ducati itu telah naik podium satu kali masing-masing di Sprint Race dan Grand Prix, tapi defisit dari Sabtu pagi sering kali terlalu besar untuk diatasi.

Oleh karena itu, Team Manager Nicolas Goyon melihat posisi kesebelas Bastianini dalam catatan waktu gabungan tes Sepang - 0,8 detik dari Alex Marquez tetapi kurang dari 0,2 detik di belakang pembalap KTM teratas Pedro Acosta - sebagai hasil yang menjanjikan.

Hal itu juga menandai awal yang solid bagi hubungan Bastianini dengan Crew Chief barunya, Andres Madrid, yang sebelumnya bersama Brad Binder di tim pabrikan.

"Bagi Enea, salah satu target utama adalah membangun kepercayaan dengan kepala kru barunya, Andreas, dan ini jelas telah dilakukan," ujar Goyon.

“Mereka telah bekerja keras selama tiga hari terakhir, menyelesaikan lebih dari 120 putaran dan menjalani seluruh program.

“Kami telah melakukan beberapa penyesuaian pada posisinya di atas motor dan sekarang dia merasa sangat nyaman dan terkendali - yang merupakan tujuan utama kami minggu ini.

“Kami senang dapat menyelesaikan minggu ini dengan satu lagi hal yang tercapai. Dia finis di posisi ke-11 dalam tes ini, yang sudah merupakan langkah maju yang besar dibandingkan tahun lalu.”

Enea Bastianini, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Bastianini, yang mencatat waktu lap terbaik 1 menit 57,290 detik, mengatakan tentang tes Sepang: “Saya bisa senang karena hasilnya positif bagi saya.

"Kami memulai dengan banyak pekerjaan pada ergonomi motor, kemudian kemarin sedikit pengaturan, dan hari ini beberapa pengujian berulang dengan aerodinamika.

“Kami mempertahankan banyak hal positif dan jujur ​​saja, saya puas. Tetapi kami masih perlu memperkecil jarak dengan pembalap di depan kami. Karena kami cepat, tetapi kami melihat beberapa catatan waktu 56 detik hari ini dan bagi kami itu terlalu sulit.”

Enea Bastianini's Sprint simulation vs fastest, 2026 Sepang MotoGP Test.

Namun, kesenjangan yang lebih besar muncul selama simulasi Sprint Race, baik terhadap Acosta maupun Ducati yang memimpin.

“Saya rasa kami kurang dalam hal berbelok,” ungkap Bastianini. “Berbelok adalah salah satu kunci untuk mencetak waktu putaran yang bagus.

“Dan juga, selama simulasi Sprint, dari sisi saya agak rumit, karena saya mengalami sedikit masalah dengan ban belakang, tetapi bukan [karena] ban belakang.

“Saya mengalami banyak getaran… Kami telah sedikit mengatasi masalah tersebut, tetapi salah satu masalahnya juga adalah getaran di bagian depan.

"Hari ini, untuk pertama kalinya, itu terjadi, dan setelah tiga atau empat putaran agak rumit. Tetapi, dibandingkan tahun lalu, ini masih jauh lebih baik.”

Tes pramusim terakhir akan berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari.

