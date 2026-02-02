KTM Klaim Tech3 Ingin Tetap dengan Pabrikan setelah 2026

Bos Motorsport KTM Pit Beirer mengatakan pemilik baru Tech3 Guenther Steiner "ingin tetap bersama kami" setelah musim 2026.

Pemilik Tech3 Herve Poncharal melepas tim yang sudah dibangunnya ke konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos Haas F1, Steiner, seharga €20 juta tahun lalu.

Dan mulai awal tahun ini, Poncharal secara resmi menyerahkan kendali timnya kepada Steiner.

Akuisisi ini datang di tahun terakhir kontrak Tech3 dengan KTM, dan semua pabrikan belum menyetujui kontrak lima tahun baru dengan Dorna Sports untuk musim 2027-2031.

Beirer mengatakan bahwa prioritasnya - dan juga Tech3 - adalah melanjutkan struktur tim satelit saat ini setelah tahun 2026, dan memperkirakan pembicaraan kontrak berjalan dengan cepat dalam beberapa pekan ke depan.

“Tentu saja, itu prioritas nomor satu,” katanya ketika ditanya apakah melanjutkan kerja sama dengan Tech3 termasuk dalam rencana.

“Maksud saya, saat ini, situasinya adalah tidak ada pabrikan yang memiliki kontrak dengan Dorna [untuk tahun 2027].

“Jadi, itulah alasan mengapa tidak ada yang melakukan kesepakatan dengan tim satelit sampai situasi kontraknya jelas.

“Tetapi, motivasinya, saya berbicara dengan Guenther Steiner minggu lalu, dia berada di Austria, dan dia ingin tetap bersama kami.

“Kami ingin mereka tetap bersama kami. Kami sedang mengusahakannya. Tetapi, pada akhirnya, ini adalah pasar bebas. Ketika kontrak berakhir, wajar jika semua orang berbicara dengan semua orang.

“Saya juga memahami dari Dorna bahwa kepentingan terbesar mereka adalah agar tidak ada satu pabrikan pun yang memiliki lebih banyak tim, dan ada pabrikan yang hanya memiliki satu tim.

“Jadi, untuk kejuaraan, saya pikir akan lebih baik jika semuanya tetap stabil seperti sekarang.

“Dan saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa Tech3 adalah mitra yang kami inginkan di masa depan, dan saya mendapatkan perasaan yang sama dari Guenther.

“Itulah yang sedang kami kerjakan dalam beberapa minggu mendatang. Kami menginginkan tim satelit.

“Saya pikir itu adalah proyek MotoGP yang sempurna. Anda membutuhkan empat motor.

“Saya pikir itu adalah jumlah yang sempurna. Anda akan lebih kuat jika memiliki tim satelit, itu sudah pasti.”