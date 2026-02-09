Steiner Menantikan Tantangan sebagai Rookie MotoGP di Tech3

Guenther Steiner tampil untuk pertama kalinya secara publik sebagai pemilik baru Tech3 KTM.

Guenther Steiner, 2025 Catalan MotoGP
Guenther Steiner, 2025 Catalan MotoGP
Guenther Steiner memimpin konsorsium yang membeli tim MotoGP Tech3 dari Herve Poncharal dengan harga €20 juta.

Akuisisi tersebut mulai berlaku pekan lalu, dengan beberapa investor baru muncul, termasuk pembalap Alpine F1 Pierre Gasly.

Langkah ini menjadi  momen besar pertama dari pemilik baru MotoGP, Liberty Media, dalam menjadikan kejuaraan lebih menarik secara komersial bagi investasi pihak luar.

Steiner secara resmi mengambil alih jabatan CEO Tech3 awal tahun ini, dan pria Italia ini tampil untuk pertama kalinya dengan seragam tim pada hari Sabtu selama acara peluncuran musim MotoGP 2026 di Kuala Lumpur.

“Sungguh luar biasa bahwa semua orang ini datang untuk mendukung MotoGP,” katanya. “Saya masih mencari jati diri, tetapi ini sangat menyenangkan.

“Saya sudah tua, jadi mempelajari hal baru itu sangat keren. Jadi, saya sangat senang berada di sini.

“Biasanya, saya selalu memberi tantangan kepada rookie. Saya rasa sekarang bos tim lain akan memberi tantangan kepada saya.

“Saya berusaha belajar dengan cepat dan saya sangat rendah hati.

“Saya sangat berterima kasih atas segalanya. Saya adalah pembalap rookie, saya tahu itu. Sangat menyenangkan menjadi pembalap rookie di usia 60 tahun. Saya merasa muda kembali, ini sangat penting!”

Meski terjadi pergantian kepemilikan, tidak ada perubahan mendasar pada tim Tech3 musim ini dari sisi operasional balap.

Tim masih memiliki line-up pembalap yang sama, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, serta tetap menggunakan motor pabrikan KTM.

Team Manager Tech3, Nicolas Goyon, mencatat selama acara peluncuran tim bulan lalu bahwa sifat transisi musim dingin terasa "aneh" bagi tim.

Dengan Steiner bertindak sebagai CEO, Richard Coleman akan menjabat sebagai kepala tim pada tahun 2026, sementara Goyon akan melanjutkan perannya sebagai Team Manager.

Tahun ini menjadi yang terakhir bagi kontrak kemitraan Tech3 dengan KTM, meski Pit Beirer mengklaim bulan lalu bahwa Steiner mengatakan bahwa pihaknya ingin melanjutkan kerja sama dengan pabrikan Austria tersebut

