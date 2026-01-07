Guenther Steiner: Marc Marquez Adalah Max Verstappen-nya MotoGP

Mantan bos Haas F1, Guenther Steiner, secara resmi mengambil alih tim Tech3 MotoGP mulai 1 Januari 2026.

Itu dipastikan setelah takeover yang dilakukan konsorsium yang dipimpin oleh Steiner terhadap Tech3, yang dimiliki oleh Herve Poncharal, pada pertengahan 2025.

Steiner, yang mengambil peran sebagai CEO dan pemilik bersama Tech3, mengatakan kepada Lottoland.co.uk tentang aspek yang membuat MotoGP menarik.

“Ini salah satu olahraga yang selalu saya sukai karena sangat seru. Balapannya sangat ketat, dan bakat para pembalap benar-benar terlihat.

“Di MotoGP, lebih banyak bergantung pada pembalap daripada di Formula Satu.

“Mereka bertarung satu lawan satu di atas motor – sangat keren untuk ditonton ketika mereka begitu dekat.

“Dari segi teknologi, motor-motornya sangat hebat… Saya selalu menyukai MotoGP, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk terlibat. Sekarang kesempatan itu datang, dan saya berkata, ‘Mari kita coba.’”

Coleman, Steiner, Poncharal

Tech3 adalah tim milik pribadi tertua di MotoGP dan pendiri tim Herve Poncharal akan tetap menjadi konsultan untuk membantu membimbing Steiner dan kepala tim baru Richard Coleman.

“Herve adalah orang yang hebat dengan banyak pengalaman,” kata Steiner. “Dia sudah lama berkecimpung di bidang ini dan kehadirannya bersama kami [pada tahun 2026] merupakan keuntungan besar.”

Tech3 telah memenangkan balapan di semua kelas Grand Prix, termasuk dua kemenangan MotoGP bersama Miguel Oliveira pada tahun 2020.

Tahun lalu, Tech3 memimpin Grand Prix bersama Maverick Vinales dan finis di podium bersama rekan setimnya, Enea Bastianini.

Steiner percaya timnya bisa bertarung untuk kejuaraan di MotoGP, yang sudah dibuktikan oleh Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang mencetak sejarah sebagai pembalap independen pertama yang menjadi juara dunia di era MotoGP, meski dibekali Ducati spesifikasi pabrik.

“Di MotoGP, tim independen pun bisa memenangkan kejuaraan,” kata Steiner.

“[Juara dunia 2024] bukanlah tim pabrikan Ducati – melainkan Ducati privateer. Itu menunjukkan betapa terbuka dan kompetitifnya kompetisi ini.

“Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda bisa menang.”

Namun, Steiner juga sadar bahwa kesuksesan tidak terjadi dalam semalam.

“Dibutuhkan tiga hingga lima tahun untuk membangun semuanya dan memantapkan posisi kita," lanjutnya.

“Saya sangat menghormati MotoGP. Ada orang-orang hebat dengan pengalaman bertahun-tahun. Anda tidak bisa membeli pengalaman - itu membutuhkan waktu.”

Steiner menambahkan: “Saya dapat membawa hampir 40 tahun pengalaman di dunia motorsport. Tetapi pertama-tama, saya perlu memahami apa yang dapat dimanfaatkan MotoGP dari saya.

“Saya akan menghabiskan enam bulan pertama untuk belajar sebelum mengatakan apa yang perlu diubah - karena orang-orang di MotoGP telah melakukan ini untuk waktu yang lama, dan saya sangat menghormati hal itu.”

Valentino Rossi, Marc Marquez

“Marc Marquez adalah Max Verstappen di MotoGP”

Dua nama menonjol di atas semua nama lain dalam sejarah MotoGP modern: Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Steiner menggambarkan Marquez, yang menyamai Rossi yang kini telah pensiun dengan sembilan gelar juara dunia musim lalu, sebagai "Max Verstappen-nya MotoGP".

“Marc Marquez dan Valentino Rossi - bagi saya, mereka yang terbaik,” katanya.

“Marc adalah Max Verstappen-nya MotoGP - dia memiliki keunggulan itu, sedikit lebih banyak.

“Dan Valentino… dia unik, karakter sejati yang bisa melakukan apa saja di atas motor.”