Jack Miller Akui Sempat Dipenjara Karena Insiden Skuter

Pembalap Pramac Yamaha Jack Miller mengakui bahwa ia pernah dipenjara saat remaja karena insiden skuter di Spanyol sebelum karier Grand Prix-nya dimulai.

Pembalap 30 tahun ini memasuki musim ke-12 di MotoGP pada tahun 2026, meskipun ia telah berkecimpung di paddock lebih lama dari itu, setelah melakukan debutnya di kelas 125cc pada tahun 2011.

Selama waktu itu, Miller finis sebagai runner-up dalam perebutan gelar Moto3 2014 melawan Alex Marquez, langsung naik dari Moto3 ke MotoGP pada tahun 2015, dan memenangkan empat Grand Prix kelas utama.

Miller telah menikmati karier yang penuh peristiwa, termasuk masa baktinya bersama Honda di LCR dan Marc VDS, Ducati bersama Pramac dan tim pabrikan, KTM, dan sekarang Yamaha bersama Pramac.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh situs web resmi MotoGP, Miller mengungkapkan bahwa insiden skuter saat ia berusia 15 tahun, tepat sebelum ia memulai karier grand prix-nya, menyebabkan ia ditangkap di Spanyol.

Mengenang kejadian itu, Miller berkata: “Saya sudah pernah ditangkap sekali sebelumnya. Mengendarai skuter pada usia 15 tahun, tanpa SIM.

“Kemudian saya harus pergi ke [kantor polisi] di Manresa dan menghabiskan hari di sana, dan melepaskan semua pakaian saya agar mereka dapat memeriksa saya apakah membawa senjata.

“Pengalaman di usia 15 tahun. Pengalaman hidup. Itulah yang tidak dimiliki anak-anak zaman sekarang.”

Miller memasuki musim 2026 dengan kontrak yang akan habis di Pramac Yamaha, setelah hanya mendapatkan perpanjangan kontrak satu tahun musim lalu.

Seiring dengan Yamaha melanjutkan proyek V4-nya, pengalaman Miller dengan mesin tersebut selama balapan di Honda, Ducati, dan KTM terbukti menjadi faktor utama dalam keputusan Pramac mempertahankannya daripada Miguel Oliveira.

Miller akan berpasangan dengan juara dunia Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, musim ini, saat superstar Turki tersebut beralih dari seri berbasis produksi.

Pembalap Australia itu diharapkan dapat membantu Razgatlioglu beradaptasi dengan motor MotoGP, yang pada gilirannya akan memainkan peran penting bagi Yamaha dalam pengembangan motor 2027 mereka dengan ban Pirelli.

Pramac akan meluncurkan kampanye 2026 mereka pada 13 Januari dengan Miller dan Razgatlioglu di sebuah acara di Siena, Italia, sebelum menuju ke Sepang untuk uji coba di akhir bulan.