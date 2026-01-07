Bintang MotoGP Jadi Pembawa Obor Olimpiade Musim Dingin Milan

Sejumlah pembalap MotoGP, termasuk juara dunia dua kali Francesco Bagnaia, legenda Grand Prix Giacomo Agostini, dan bintang Aprilia Marco Bezzecchi, akan menjadi pembawa opor untuk Olimpiade Musim Dingin di Milan.

Olimpiade Musim Dingin 2026 akan berlangsung di Milan dan Cortina d’Ampezzo dari tanggal 6 Februari hingga 22 Februari, dengan upacara pembukaan yang akan diadakan di Stadion San Siro.

Di sana, kaldron Olimpiade akan dinyalakan untuk menandai dimulainya Olimpiade Musim Dingin ke-25.

Estafet obor Olimpiade sudah dimulai sejak tanggal 26 November 2025 di Yunani, sebelum mencapai Italia pada tanggal 6 Desember.

Bintang-bintang dari berbagai cabang olahraga Italia telah ikut serta dalam estafet obor, termasuk nama-nama dari dunia MotoGP.

Juara dunia Superbike dua kali dan juara dunia 250cc empat kali, Max Biaggi, termasuk di antara pembawa obor pertama pada hari pembukaan tur Italia.

Pada tanggal 8 Desember, pemenang dua balapan MotoGP, Danilo Petrucci, membawa obor tersebut.

Nine-time Motocross world champion Tony Cairoli carried the torch on 15 December, while Paolo Simoncelli - owner of the SIC58 Moto3 team and father of late MotoGP racer Marco Simoncelli did so on 5 January.

Ia berkata tentang momen tersebut: “Saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa ini membuat saya sangat emosional.

"Terima kasih banyak atas undangan ini, karena saya pikir ini adalah penghormatan kepada putra saya Marco. Saya harap dia akan menonton kami dan merasa puas.

“Saya sangat mementingkan Olimpiade, karena seharusnya Olimpiade menjadi tanda perdamaian dan persatuan bagi semua bangsa. Mungkin Olimpiade akan membantu membuat orang berpikir.

“Bagi saya, Olimpiade sangat fundamental.”

Pada hari Senin, pembalap Aprilia MotoGP Marco Bezzecchi membawa obor melalui jalan-jalan Rimini.

Juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia akan membawa obor pada tanggal 11 Januari.

Juara dunia Grand Prix motor lima belas kali Giacomo Agostini akan membawa obor pada tanggal 26 Januari.

Salah satu tokoh terkenal Italia yang absen dari daftar pembawa obor adalah Valentino Rossi.

Nama tenar lain dari dunia motorsport yang pernah menjadi pembawa obor termasuk mantan pembalap Formula 1 dan pemenang Le Mans Antonio Giovinazzi, dan rekan setimnya di Ferrari WEC yang memenangkan Le Mans, Antonio Fuoco.