EKSKLUSIF: Razgatlioglu Bisa Menjadi "Senjata Ampuh" di Era Baru MotoGP

Pembalap baru Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, dianggap sebagai "talenta yang sangat istimewa" yang dapat "menciptakan keajaiban" di atas sepeda motor.

Itulah penilaian Sylvain Guintoli, yang menyaksikan langsung bakat juara dunia Superbike tersebut selama bekerja untuk tim penguji BMW.

Guintoli, yang tahun lalu membalap di EWC musim lalu selain perannya sebagai komentator MotoGP di TNT Sports, yakin Razgatlioglu akan menjadi "senjata ampuh" ketika kelas utama beralih ke mesin 850cc dan ban Pirelli yang sudah familiar pada tahun 2027.

Sampai saat itu, tanda tanya utama adalah seberapa cepat Razgatlioglu dapat beradaptasi dengan motor 1000cc berban Michelin saat ini di musim perdananya, dan seberapa kompetitif mesin V4 baru Yamaha nantinya.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Valencia MotoGP test

Toprak "melakukan hal-hal di atas sepeda yang tidak bisa dilakukan orang lain"

“Ini semua tentang adaptasi terhadap paket yang berbeda,” kata mantan pembalap Grand Prix dan juara WorldSBK, Guintoli, kepada Crash.net.

“Musim depan bagi Toprak akan sangat berbeda. Karena ban, karena perangkat pengatur ketinggian motor, motor MotoGP perlu dikendarai dengan cara yang berbeda.

“Tapi dia sangat berbakat. Toprak adalah salah satu orang yang mampu menciptakan keajaiban dan melakukan hal-hal di atas motor yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia adalah talenta yang sangat, sangat istimewa.

“Sulit untuk diprediksi. Tentu akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan kita juga tidak tahu seberapa kompetitif paket Yamaha nantinya. Jadi itu juga menjadi tanda tanya.

“Tapi saya pikir pada tahun 2027 - jelas, DNA ban Pirelli sangat cocok dengan gayanya, dan kita tahu seberapa cepat dia bisa melaju dengan, katakanlah, motor yang lebih konvensional, tanpa perangkat pengatur ketinggian, seperti pada superbikes.

“Jadi saya pikir pada tahun 2027 dia akan menjadi senjata yang sesungguhnya.

"Musim depan agak menjadi tanda tanya dalam hal seberapa cepat dia mampu beradaptasi? Tapi jelas, Toprak sangat berbakat. Dia adalah salah satu pembalap istimewa.”

Toprak Razgatlioglu, 2025 Valencia MotoGP test

Saat ditanya apakah Razgatlioglu harus menganggap tahun 2026 murni sebagai tahun pembelajaran menjelang perubahan regulasi, Guintoli tidak mengesampingkan kemungkinan kejutan di musim perdananya.

“Kita lihat saja! Saya sangat berharap dia akan langsung siap, tetapi itu akan menjadi tantangan besar. Transisi itu tidak mudah, dan Anda harus menggunakan motor dengan cara yang sangat berbeda,” jawabnya.

“Apakah dia akan mampu unggul dalam fase berkendara yang sama seperti saat dia unggul di BMW? Apakah dia akan mampu mengulanginya dan mendapatkan keuntungan di motor MotoGP dibandingkan dengan pembalap MotoGP lainnya?

“Saya tidak tahu! Itulah yang akan kita cari tahu.

“Toprak tahu bahwa awalnya mungkin akan sulit, tetapi sungguh prospek yang menarik untuk melihatnya di MotoGP!”

Setelah tampil secara resmi sebagai pembalap MotoGP pada tes Valencia bulan November lalu, Razgatlioglu akan mencoba versi terbaru dari Yamaha V4 baru selama tes Shakedown Sepang di akhir bulan ini.

Sylvain Guintoli akan mengikuti London Marathon 2026, mengenakan pakaian balapnya, untuk mengenang putranya, Luca.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Untuk mendukung Guintoli dalam penggalangan dana untuk badan amal kanker anak PASIC, kunjungi: https://2026tcslondonmarathon.enthuse.com/pf/sylvain-guintoli