Marc Marquez Pertimbangkan Pensiun Karena Kondisi Tubuhnya

Juara dunia MotoGP tujuh kali, Marc Marquez, mengakui bahwa ia akan "pensiun lebih cepat karena tubuhnya akan lebih membebani diri daripada pikirannya" di tahun-tahun mendatang.

Pembalap 32 tahun ini menyelesaikan salah satu kisah comeback paling signifikan di MotoGP musim lalu dengan meraih gelar kelas utama ketujuhnya, lima tahun setelah cedera lengan yang mengancam kariernya pada tahun 2020.

Meskipun absen di empat putaran terakhir tahun 2025 karena cedera bahu, Marquez memasuki tahun 2026 sebagai favorit utama untuk memenangkan gelar tahun ini.

Masa depannya juga menjadi topik diskusi, karena kontraknya saat ini dengan Ducati akan berakhir pada akhir tahun, menjelang perubahan aturan pada tahun 2027.

Meskipun diperkirakan ia akan memperbarui kontrak dengan Ducati, topik pensiunnya dibahas selama wawancara dengan La Sexta.

“Hal tersulit bagi seorang atlet adalah mengetahui kapan dan bagaimana pensiun, dan berapa lama harus terus berkarir,” katanya.

“Saya sudah tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh saya akan mendorong saya lebih keras daripada pikiran saya.

“Kita berada di olahraga di mana cedera, karena semua risiko yang telah saya ambil, sangat baik kepada saya hingga tahap akhir ini.

“Saya harus memahami bagaimana kondisi tubuh saya setiap tahun, karena secara mental saya seperti roket.”

Marquez tak ingin anakya jadi pembalap

Pada beberapa bulan terakhir, Marquez mengungkapkan harapannya untuk segera menjadi seorang ayah.

Namun, dalam wawancara yang sama, ia mengakui bahwa ia tidak ingin anaknya menjadi pembalap karena "beban" nama besarnya.

"Saya tidak akan menyukainya," tambahnya. "Saya memikirkan mereka, dan saya tidak bisa tidak berkata, 'kasihan anak laki-laki atau perempuan itu'. Warisan saya akan menjadi beban yang besar.

"Saya tidak tahu seberapa protektif saya nantinya, karena saya sangat suka melindungi.

"Menyanggah nama belakang saya tidak akan membantu mereka sama sekali. Jelas mereka akan memiliki beberapa keuntungan, misalnya secara finansial.

"Mereka tidak akan kekurangan apa pun, tetapi jika Anda tidak kekurangan apa pun, Anda tidak akan memiliki rasa lapar yang sama."

