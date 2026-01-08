Aleix Espargaro Sempat "Terputus" dengan Peran Tes Honda

Pembalap tes Honda MotoGP, Aleix Espargaro, mengaku sempat 'tidak nyambung' dengan peran barunya di paruh pertama tahun 2025, tetapi mengakui bahwa semuanya menjadi "indah" menjelang akhir tahun.

Espargaro, pemenang tiga balapan MotoGP, bergabung dengan Honda sebagai salah satu pembalap uji coba resminya pada akhir tahun 2024, setelah mengakhiri karier balap penuh waktunya.

Pembalap Spanyol mengikuti beberapa uji coba wildcard serta sejumlah uji coba pribadi sebagai bagian dari perannya, dan pembalap Spanyol ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan performa Honda sepanjang musim 2025.

Merenungkan tahun pertama peran barunya, ia mengakui komitmen bersepedanya menjadi penghalang, sementara jadwal Honda membuatnya hanya menyelesaikan satu uji coba dalam "tiga, empat, lima bulan" pertama tahun 2025.

Namun, ketika ia meningkatkan keterlibatannya dalam peran tersebut, ia merasa itu "indah".

“Ini sangat berbeda, dan seperti dua cara yang berbeda sepanjang tahun,” katanya di Grand Prix Valencia.

“Di awal tahun, saya harus mengakui bahwa saya benar-benar fokus pada balap sepeda, dan kalender yang saya miliki dengan Honda bukanlah yang tepat.

“Tiga, empat, lima bulan pertama saya hanya melakukan satu uji coba. Jadi, saya agak terputus dari dunia balap.

“Kemudian, sebelum liburan musim panas, saya mulai melakukan lebih banyak pengujian, saya lebih banyak berbicara dengan Romano [Albesiano, Direktur Teknis],.

"Saya pergi balapan untuk menemui Joan [Mir] dan Luca [Marini], untuk melihat bagaimana HRC bekerja di dalam garasi.

“Jadi, saya harus mengatakan bahwa tiga bulan terakhir ini sangat, sangat indah, sangat emosional bagi saya.

“Saya sangat menikmatinya, saya sangat terhubung, saya mulai lebih menjadi bagian dari tim pabrik HRC.

“Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, dan saya sangat senang menjadi bagian dari itu.

“Jadi, pekerjaan saya sangat menyenangkan karena saya bisa mengendarai motor saya, saya bisa membantu mereka dari garasi, saya bisa belajar banyak, saya bisa mencoba membantu mereka.”

Untuk tahun 2026, Espargaro memutuskan untuk tidak melanjutkan karier sepedanya untuk sepenuhnya fokus dengan tugas pengujian Honda.

