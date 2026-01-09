Bagaimana Absennya Vinales Membatasi KTM di Musim 2025

Setelah musim dingin yang sulit, di mana KTM gagal membuat kemajuan besar dengan RC16-nya di tengah krisis keuangan besar yang dialami perusahaan, Maverick Vinales muncul sebagai andalan mereka di awal 2025.

Pembalap Spanyol itu meraih podium di Qatar, namun kemudian didiskualifikasi karena penalti tekanan ban pasca balapan.

Arah setup RC16 milik Vinales akhirnya terbukti menjadi cetak biru bagi rekan-rekannya untuk menemukan performa yang lebih baik, terutama Pedro Acosta.

Kecelakaan di Grand Prix Jerman membuat Vinales mengalami cedera bahu yang rumit.

Acosta menjadi penantang podium reguler di paruh kedua musim, meskipun Poncharal percaya dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jika Vinales dalam kondisi fit.

“Saya tidak ingin terlalu banyak bermain-main dengan ‘jika, jika, jika’ dan mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah terjadi,” katanya selama akhir pekan Grand Prix Valencia saat mengevaluasi Vinales. “Tapi dia sangat percaya diri.

“Dia merasa sangat nyaman di atas motor, dan terutama dari AS, saya akan mengatakan, balapan sebelum Qatar.

“Dia cukup yakin akan memenangkan beberapa balapan. tapi takdir berkata lain.

“Sayangnya, dia tidak bisa balapan, cedera yang kami kira ringan ternyata berlangsung sangat lama.

“Ini sangat mengecewakan, jelas, karena di awal musim dia adalah pembalap KTM terbaik.

“Kami tidak pernah ragu bahwa Pedro akan mengejar, tetapi saya pikir dia dan Pedro akan saling mendorong, dan kami bisa mendapatkan hasil KTM yang jauh lebih baik secara keseluruhan.”

KTM akhirnya mengakhiri musim tanpa kemenangan balapan, memperpanjang kekeringan kemenangan mereka menjadi tiga musim.

Poncharal telah mengundurkan diri sebagai pemilik tim Tech3 setelah menjual timnya kepada konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1 Haas, Guenther Steiner, musim panas lalu.

Bos tim veteran asal Prancis ini akan menduduki peran konsultan dengan Tech3 pada tahun 2026 sebagai bagian dari transisi untuk pemilik baru.