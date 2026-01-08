Persiapan Tak Biasa Razgatlioglu Jelang Debutnya di MotoGP

Toprak Razgatlioglu dari Pramac Yamaha telah melanjutkan persiapan untuk musim MotoGP perdananya. Tapi bukan dengan berlatih motocross, flat-track, atau trackday, pembalap Turki itu justru menjajal mobil reli WRC2.

Razgatlioglu mengonfirmasi kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke MotoGP musim ini setelah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Yamaha untuk balapan bersama Pramac.

Toprak datang ke MotoGP setelah memenangkan gelar ketiganya di World Superbikes, setelah mengalahkan Nicolo Bulega dari Ducati dalam final dramatis di Jerez pada bulan Oktober.

Setelah menjalani musim dingin yang sibuk bagi pendatang baru MotoGP ini, persiapan pra-musimnya semakin intensif minggu ini.

Bergabung dengan pereli Turki Burak Basilik dan Caglayan Celik, Razgatlioglu telah berlatih di balik kemudi mobil Skoda spesifikasi WRC2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam unggahan singkat di saluran Instagram-nya, yang disertai video aksinya, Razgatlioglu menulis: “Pengalaman reli berlanjut dengan cara yang menyenangkan.

“Kami mengakhiri hari tanpa terbalik. Terima kasih Burak Basilik dan Caglayan Celik untuk hari yang menyenangkan ini.”

Razgatlioglu juga sempat menjadi sorotan awal pekan ini setelah penampilannya di versi Turki dari acara pencarian bakat menyanyi The Voice.

Ia akan tampil dengan warna Pramac di depan publik untuk pertama kalinya pekan depan, ketika tim satelit Yamaha tersebut meluncurkan livery barunya untuk musim 2026 di Siena.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Acara pada 13 Januari tersebut akan menyaksikan Razgatlioglu bergabung dengan rekan setim barunya, Jack Miller, untuk memulai musim kedua Pramac bersama Yamaha.

Pembalap Turki ini melakukan debut uji coba publiknya di MotoGP pada uji coba Valencia November lalu, di mana ia tampil mengesankan dengan Yamaha V4 M1 yang baru.

Ia berada di posisi ke-18 secara keseluruhan dan hanya terpaut 1,3 detik dari waktu tercepat.

Yamaha belum mengkonfirmasi rencana pengujiannya untuk beberapa minggu mendatang, tetapi kemungkinan Razgatlioglu akan berada di lintasan selama sesi uji coba di Sepang pada akhir Januari.

Sesi uji coba ini terbuka untuk pembalap uji coba, pembalap pemula, dan pembalap yang berlomba untuk pabrikan di peringkat konsesi D, yang termasuk Yamaha.

Article continues below ADVERTISEMENT