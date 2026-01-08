EKSKLUSIF: VR46 Mencari Jawaban dari Musim MotoGP 2025

VR46 menghabiskan liburan musim dingin MotoGP dengan pertanyaan yang tidak terjawab setelah musim yang tidak konsisten sebagaim tim yang didukung pabrikan Ducati.

Langkah tersebut memberi Fabio di Giannantonio paket GP25 yang sama dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, sementara rekrutan baru Franco Morbidelli tetap memakai GP24.

Dengan Jorge Martin memenangkan gelar juara dunia di bawah struktur Pramac yang didukung pabrik Ducati sebelumnya, ekspektasi tentu saja sangat tinggi untuk VR46.

Musim dimulai dengan menjanjikan, dengan podium awal untuk kedua pembalap VR46. Tapi sejak tes pramusim, Alex Marquez dari Gresini muncul sebagai penantang terdekat tim pabrikan tersebut.

Saat Marc dan Alex Marquez membuat sejarah dengan posisi 1-2 di klasemen, Di Giannantonio dan Morbidelli menutup musim di posisi enam dan tujuh klasemen, tepat di bawah Bagnaia yang juga kesulitan.

Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, meraih kemenangan balapan dan finis di posisi kedelapan klasemen, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kedua pembalap VR46.

Pada klasemen tim, Ducati Lenovo finis di depan Gresini, dengan VR46 di posisi ketiga.

“Tidak terlalu buruk,” kata Nieto kepada Crash.net, ketika ditanya tentang ulasan tahun 2025.

“Bisa dikatakan bahwa ekspektasi selalu sedikit lebih besar, karena Anda selalu ingin berbuat lebih baik. Tapi itu normal.

“Kita harus melihat di mana kita dapat meningkatkan diri untuk membuat sesuatu yang lebih baik di tahun 2026.

“Saya pikir sangat penting bagi kita untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi.”

VR46 celebrate a Sprint double podium.

"Kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama di semua balapan?"

Di Giannantonio dan Morbidelli mengumpulkan 13 podium di Sprint Race dan Grand Prix. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil meraih podium berturut-turut pada hari Minggu.

“Saya pikir masalah terbesar yang kami hadapi musim ini adalah kurangnya konsistensi. Di satu balapan, kami bertarung untuk menang. Di balapan lain, sulit untuk finis di sepuluh besar. Jadi kita harus memahami mengapa,” Nieto menegaskan.

“Karena pada akhirnya, ketika seorang pembalap berusaha untuk memperebutkan podium atau kemenangan, itu berarti dia memiliki kecepatan.

"Jadi kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama di semua balapan? Ini adalah tujuannya, jadi kita harus memeriksa apa yang terjadi.”

"Masalah kecil menjadi lebih besar"

Inkonsistensi tersebut memengaruhi kedua pembalap, meskipun spesifikasi sepeda mereka berbeda.

“Kita harus memeriksanya, karena ini aneh,” aku Nieto. “Terkadang Diggia sangat cepat, terkadang Franco sangat cepat.

“Saya pikir masalah terbesar yang kami hadapi dengan kedua pembalap adalah ketika kami mengalami masalah, masalah kecil menjadi masalah yang lebih besar. Itulah salah satu poin utama yang harus kami kerjakan.”

Apakah masalah kepercayaan diri Diggia di bagian depan motornya mirip dengan yang dialami Bagnaia?

“Sejujurnya, saya tidak tahu, karena saya tidak berada di garasi Pecco,” jawab Nieto.

“Terkadang saya mendengar bahwa kami cukup mirip dalam beberapa hal. Tetapi sangat sulit untuk mengatakannya, karena para pembalap berada di tim yang berbeda.”

Di Giannantonio akan menjadi salah satu dari empat pembalap yang mendapatkan GP26 spesifikasi pabrik musim ini, dengan Alex Marquez dari Gresini Racing mendapat paket yang sama dengan Diggia, sedangkan Morbidelli dan Aldeguer memakai GP25.