LCR Yakin Hasil Awal 2025 Membebani Zarco di Sisa Musim

Bos tim LCR MotoGP, Lucio Cecchinello, percaya bahwa hasil "ekstrem" Johann Zarco di awal 2025 menyebabkan "terlalu banyak kecelakaan" saat mencoba mengulanginya.

Zarco bergabung dengan proyek Honda pada tahun 2024 bersama LCR dan dengan cepat muncul sebagai andalan merek tersebut, meraih hasil terbaiknya di musim tersebut.

Hal itu berlanjut hingga awal tahun 2025, dengan Zarco masuk lima besar di Argentina dan Qatar, sebelum meraih kemenangan bersejarah di Grand Prix Prancis.

Ia kemudian naik podium di Grand Prix Inggris, meskipun ini terbukti menjadi finis delapan besar terakhirnya di musim itu.

Pembalap 35 tahun itu kemudian mengalami kecelakaan di tiga dari empat putaran berikutnya, sementara hasil balapannya menurun seiring lamanya pembaruan motor Honda sampai ke tim LCR.

Cecchinello yakin hal ini menyebabkan Zarco tidak “100% fokus pada balapannya” di paruh akhir musim, sehingga ia terpuruk dari 10 besar klasemen ke posisi ke-12.

“Tidak diragukan lagi, kami memulai musim dengan cukup baik,” kata bos LCR di Valencia.

“Argentina, posisi kelima, dan kami finis keempat di Qatar, kami memenangkan Le Mans, kedua di Silverstone.

“Jadi, paruh pertama musim ini benar-benar sangat baik bagi kami, di atas ekspektasi kami.

“Pada titik tertentu, kami berada di posisi kelima dalam klasemen kejuaraan. Jadi, kami benar-benar menikmatinya.

“Kenyataannya adalah di paruh kedua musim, kami mulai kesulitan. Saya pikir ada beberapa ekspektasi tentang hal itu.

“Pada dasarnya, karena hasil yang sangat bagus di Le Mans dan Silverstone, hasil seperti ini sangat ekstrem dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, karena di Silverstone pun kami mengalami hari yang sangat, sangat dingin, dan tidak semua pembalap merasa nyaman dengan ban depan.

“Tetapi ketika Anda naik podium, Anda benar-benar berusaha untuk mencapai hasil terbaik lainnya, dan akhirnya, Johann mulai mengalami terlalu banyak kecelakaan.

“Jadi, kecelakaan-kecelakaan itu tidak membantu kami.

“Selain itu, Honda memproduksi beberapa komponen pengembangan yang sangat bagus, dan kami perlu menunggu beberapa minggu untuk pengirimannya.

“Dan ini menimbulkan sedikit kekecewaan, dan dia tidak 100% fokus pada mengendarai motornya.”

Meskipun demikian, Zarco mendapatkan kontrak baru berdurasi dua tahun dengan Honda hingga akhir tahun 2027, yang akan membuatnya tetap mendapatkan dukungan pabrikan dari merek Jepang tersebut.