BREAKING: Fermin Aldeguer Cedera Kaki setelah Kecelakaan Training

Gresini Racing mengkonfirmasi bahwa Fermin Aldeguer, yang memenangkan MotoGP Indonesia 2025, mengalami patah tulang paha dalam kecelakaan latihan beberapaminggu sebelum tes pra-musim dimulai.

Pembalap berusia 20 tahun itu melakukan debut MotoGP-nya tahun lalu bersama tim Gresini, mengendarai Ducati spesifikasi 2024.

Pembalap Spanyol itu kemudian menjadi Rookie of the Year, dengan puncak musimnya adalah kemenangan kelas premier pertamanya di Mandalika.

Aldeguer akan mengendarai Ducati spesifikasi 2025 tahun ini, meskipun persiapannya untuk musim mendatang telah mendapat pukulan besar.

Tim Gresini mengumumkan bahwa ia mengalami patah tulang paha di kaki kirinya selama sesi latihan di Valencia pada hari Kamis.

Ia dijadwalkan menjalani operasi pada hari Jumat di Barcelona, belum ada detail mengenai insiden yang menyebabkan cedera tersebut.

Sebuah pernyataan singkat dari Gresini berbunyi: Fermin Aldeguer mengalami patah tulang di bagian paha kirinya selama sesi latihan di Valencia dan dijadwalkan menjalani operasi besok di Barcelona. Informasi lebih lanjut akan menyusul.”

Cedera ini terjadi hanya sebulan sebelum uji coba pramusim pertama musim 2026 di Malaysia, yang dijadwalkan pada 3-5 Februari.

Gresini Racing akan mengadakan acara peluncuran musimnya pada 31 Januari di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Tes akan berlanjut pada tanggal 21-22 Februari di Buriram, dengan musim balap dimulai minggu berikutnya dengan Grand Prix Thailand.

Patah tulang paha membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sembuh, dan Aldeguer berpacu melawan waktu untuk siap berpartisipasi dalam putaran pembuka musim ini.

Insiden latihannya di Valencia - yang diyakini terjadi di sirkuit Aspar - terjadi saat juara dunia MotoGP bertahan, Marc Marquez, kembali berlatih di sirkuit yang sama.

Marquez telah absen sejak mengalami patah bahu dalam tabrakan saat Grand Prix Indonesia pada bulan Oktober.

Ia dijadwalkan mengendarai motor Ducati di Valencia pada hari Kamis dan Jumat di bawah pengawasan ketat manajer timnya, Davide Tardozzi.