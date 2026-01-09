Marc Marquez Kembali Mengaspal setelah Lama Cedera

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, telah menyelesaikan putaran pertamanya di lintasan aspal sejak mengalami cedera bahu di Grand Prix Indonesia Oktober lalu.

Pembalap Spanyol itu membutuhkan operasi setelah ditabrak Marco Bezzecchi di Mandalika dan sejak itu mengikuti program pemulihan yang ditangani dengan cermat.

Perkembangan tersebut telah membawa Marquez dari balap sepeda gunung ke balap motor trail, motocross, dan sekarang kembali ke lintasan aspal.

”Kembali mengendarai motor dan merasakan kembali sensasinya ❤️,” tulis Marquez di media sosial.

Juara dunia sembilan kali, Marquez, mengendarai Ducati Panigale V2 dalam kondisi dingin di Sirkuit Aspar di Valencia, pada hari yang sama ketika Fermin Aldeguer mengalami patah tulang paha.

Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, juga hadir, terlihat bersama Marquez dan mantan juara dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, yang pernah bekerja sama dengan Pirro di Ducati pada tahun 2017 dan 2018.

Lorenzo sekarang bekerja sama dengan Maverick Vinales, yang juga telah berlatih di fasilitas Aspar.

Aksi di lintasan berlanjut pada hari Jumat, ketika adik laki-laki Marc dan juara bertahan MotoGP Alex Marquez diperkirakan akan bergabung dalam aksi tersebut.

Gresini belum mengkonfirmasi perkiraan waktu pemulihan untuk rekan setim Alex, Aldeguer, tetapi tes pembuka musim di Sepang kurang dari sebulan lagi, pada tanggal 3-5 Februari.

Acara di Malaysia ini akan menjadi lap MotoGP pertama Marc Marquez sejak kecelakaan yang dialaminya dengan Bezzecchi pada 5 Oktober.

