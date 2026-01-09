LCR Honda Umumkan Sponsor Utama Diogo Moreira di 2026

Honda telah mengumumkan bahwa merek oli dan bahan kimia miliknya sendiri, 'Pro Honda', akan menjadi sponsor utama tim LCR yang diperkuat Diogo Moreira untuk Kejuaraan Dunia MotoGP 2026.

Moreira, yang masih berstatus pembalap rookie, akan berlomba di bawah bendera 'Pro Honda LCR', sementara rekan setimnya, Johann Zarco, tetap menggunakan Castrol sebagai sponsor utamanya.

Kemitraan LCR sebelumnya dengan IDEMITSU, yang dimulai dengan Takaaki Nakagami pada tahun 2018, berakhir setelah kepergian Somkiat Chantra akhir musim lalu.

Livery balap Moreira belum diungkapkan, tetapi merek Pro Honda pertama kali muncul di MotoGP dengan Stefan Bradl di Grand Prix Solidaritas 2024, kemudian ditampilkan dalam penampilan tim uji HRC lainnya oleh Aleix Espargaro dan Nakagami musim lalu.

Lucio Cecchinello and Kotaro Shimizu announce Pro Honda LCR MotoGP deal.

“Kami sangat senang telah menjalin perjanjian sponsor dengan Honda LCR di bawah merek Pro Honda,” kata Kotaro Shimizu, Eksekutif di Honda Motor Co., Ltd.

“Dibangun di atas hubungan kepercayaan yang kuat dengan CEO Lucio Cecchinello dan HRC, kami akan sepenuhnya mendukung tantangan yang dihadapi oleh Diogo Moreira dan Pro Honda LCR mulai musim 2026 dan seterusnya, melakukan yang terbaik untuk berkontribusi baik kepada tim maupun pembalap.”

Kepala tim LCR, Lucio Cecchinello, menambahkan: “Membangun kemitraan baru dengan Pro Honda, merek resmi Honda untuk produk oli dan kimia asli, merupakan tonggak penting bagi sebagian proyek kami.

“Dengan berbagi nilai-nilai yang sama, kami berkomitmen dengan program balap ini untuk mengejar keseimbangan sempurna antara performa kompetitif dan keandalan.”

Moreira, juara dunia Moto2 bertahan, selanjutnya akan turun ke lintasan dengan RC213V-nya di uji coba Shakedown Sepang pada 29-31 Januari.

