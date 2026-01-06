Tikungan Paling Berbahaya di MotoGP 2025 Terungkap

Tikungan 1 Sachsenring adalah tikungan paling berbahaya di musim MotoGP 2025.

Sebanyak 21 pembalap, dari semua kelas, tergelincir atau terjatuh di tikungan tersebut selama Grand Prix Jerman Juli lalu.

Itu lima kecelakaan lebih banyak daripada Tikungan 1 sirkuit Balaton Park di Hungaria, yang merupakan titik rawan kecelakaan tertinggi berikutnya, menurut data yang dirilis MotoGP.com.

Kedua tikungan memiliki zona pengereman keras, diikuti oleh tikungan kanan yang tajam. Dalam kasus Sachsenring, tikungan tersebut juga menurun.

Para pembalap tidak hanya memaksa batas kemampuan bagian depan motor untuk mendapatkan peningkatan dalam pengereman dan entri tikungan, tetapi kedua tikungan tersebut juga merupakan area overtake, menghadirkan risiko tambahan kontak antar pembalap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Quartararo crashes after clipping Bastianini, Turn 1, 2025 Hungarian Grand Prix

Meskipun Sachsenring dan Balaton Park memiliki titik rawan kecelakaan individu tertinggi, keduanya hanya berada di peringkat kedelapan dan ketujuh dalam hal jumlah kecelakaan keseluruhan selama akhir pekan.

Le Mans di Prancis menduduki puncak daftar kecelakaan sirkuit dengan 70 kecelakaan.

Tikungan 3 yang terkenal, pintu masuk ke tikungan Dunlop, mencatat jumlah insiden tertinggi dengan 12 kecelakaan. Tetapi Tikungan 7, Musee, dan Tikungan 9 Chemin aux Boeufs, tidak terlalu jauh dengan masing-masing memiliki 10 insiden.

Tikungan 6, tikungan tajam Dani Pedrosa di Jerez, dan tikungan kedua terakhir yang sempit di Mandalika, masing-masing menjadi lokasi 15 kecelakaan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Cuaca seringkali memainkan peran utama dalam jumlah kecelakaan, dengan Aragon dan Lusail sama-sama menjadi sirkuit 'teraman' tahun ini setelah 27 kecelakaan di akhir pekan.

Secara total, terjadi 965 kecelakaan di semua kelas sepanjang musim MotoGP yang terdiri dari 22 putaran, yang merupakan musim terbesar dalam sejarah.

Jumlah tersebut 100 lebih banyak daripada tahun 2024, tetapi jauh di bawah puncak 1.126 kecelakaan dari 18 putaran tahun 2017.

Marc Marquez falls during the Japanese MotoGP weekend, where he went on to wrap up the 2025…

Khusus untuk kelas utama, terjadi 349 kecelakaan tahun lalu, atau rata-rata 15,6 per balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekor khusus MotoGP adalah 358 kecelakaan pada tahun 2023, musim pertama balapan Sprint, ketika rata-rata kecelakaan mencapai 17,9 per putaran. Namun, angka tersebut pernah mencapai 17,4 pada tahun 2017.

Sesi paling 'berbahaya' di akhir pekan MotoGP 2025, tak mengherankan, adalah balapan, dengan 103 kecelakaan di kelas utama.

Kemudian disusul sesi latihan Jumat sore, di mana para pembalap memperebutkan posisi sepuluh besar dan akses langsung ke Kualifikasi 2, dengan 81 kecelakaan.

Sesi latihan Jumat juga merupakan sesi terpanjang di akhir pekan, yaitu satu jam, yang meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan.

Balapan Sprint yang berlangsung setengah durasi tersebut mencatat total 49 kecelakaan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Johann Zarco dari LCR Honda menduduki puncak daftar kecelakaan MotoGP dengan 28 kali terjatuh, diikuti oleh Jack Miller dari Pramac Yamaha dengan 25 kali.

Cormac Buchanan adalah pembalap yang paling sering jatuh di semua kelas dengan 35 kali terjatuh, diikuti oleh sesama pembalap Moto3, David Almansa, dengan 31 kali jatuh.

Jorge Navarro paling sering jatuh di kategori Moto2, dengan 21 kali terjatuh, menempatkannya di posisi ketujuh bersama Pedro Acosta dari MotoGP dalam daftar gabungan.