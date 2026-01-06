Marc Marquez Ungkap Kekhawatiran dari Arah Pengembangan GP26

Tidak ada 'makan siang gratis' dalam hal pengembangan motor MotoGP.

Ini semua soal kompromi, karena saat menentukan area di mana peningkatan terbesar bisa didapat, hampir dipastikan area lain akan dikorbankan.

Kuncinya adalah memastikan keuntungan lebih besar daripada kerugian. Dan bukan hanya di satu lintasan, tetapi di semua lintasan.

Yang menambah kerumitan adalah perubahan mungkin terasa lebih baik bagi pembalap, tetapi sebenarnya mengurangi performa motor.

Marc Marquez menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat saat ditanya soal fokus Ducati untuk meningkatkan feeling bagian depan Desmosedici GP26.

“Maksud saya, tentu saja, Anda selalu berusaha untuk meningkatkan performa. Dan ya, pada sebuah motor, jika Anda memiliki feeling depan yang lebih baik, maka… karena ban depan selalu menjadi yang paling penting bagi seorang pembalap,” kata Marquez.

“Tetapi biasanya ketika Anda meningkatkan bagian depan, Anda kehilangan sedikit grip di bagian belakang, misalnya. Dan Anda perlu menemukan kompromi yang tepat.

“Tapi Ducati sudah tahu bahwa mereka memiliki basis yang sangat baik, dan kemudian, seperti yang mereka lakukan pada musim dingin lalu, kami akan mencoba memperkenalkan hal-hal kecil [untuk tahun 2026].

“Kita tidak bisa mengharapkan, atau kita tidak bisa menemukan, langkah besar dari satu [area] saja karena pada akhirnya kita bisa memilih arah yang salah.”

Dilema dalam menentukan seberapa jauh pengembangan harus didorong ke arah tertentu disorot oleh keputusan Ducati untuk tidak menggunakan mesin GP25 yang direncanakan ke spesifikasi yang lebih mendekati GP24 pada tes pra-musim.

Bagnaia dan di Giannantonio kesulitan menemukan performa yang konsisten dengan motor 2025, tetapi Marquez mendominasi di tahun debutnya bersama tim pabrikan.

Pembalap Spanyol itu mendominasi dengan 14 kemenangan balapan beruntun (Sprint dan Grand Prix) dari putaran Aragon sampai Hungaria, yang menjadi dasar dari musim 2025 yang dominan bagi #93.

Marquez mengatakan bahwa tes pasca-balapan Aragon adalah momen paling krusial, secara teknis.

“Ya, sejak tes Aragon, kami telah membuat kemajuan,” ia menegaskan. “Kami membuat kemajuan dalam pengaturan motor dan juga dengan aero. Saya merasa semakin nyaman dengan aerodinamika baru, tetapi terutama pengaturan motor.

“Dan yang kami lakukan hanyalah semakin dekat dengan pembalap Ducati lainnya,” ungkapnya. “Geometri yang sama, dimensi yang sama.

“Jadi di bagian pertama musim ini saya mengendarai motor yang berbeda, lebih gugup, tetapi [setelah tes Aragon] ini adalah motor yang lebih mudah dikendarai.”

Marquez, yang absen sejak kecelakaan Grand Prix Indonesia di Mandalika, akan kembali ke trek pada tes pra-musim Sepang di awal Februari.