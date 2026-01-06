Miguel Oliveira "Akan Senang" Melihat BMW di MotoGP

Miguel Oliveira tidak merahasiakan keinginannya untuk melanjutkan karier MotoGP-nya, dalam bentuk apa pun, di samping komitmennya di World Superbike 2026 bersama BMW.

Saat diskusi dengan Aprilia sebagai pembalap tes MotoGP masih berlanjut, Oliveira juga akan berada di posisi ideal jika BMW berkomitmen pada proyek MotoGP.

Rumor BMW ke MotoGP sudah beredar selama lebih dari satu dekade, terakhir menyusul kepergian Suzuki dari grid pada tahun 2022, dan kemudian saat kelas utama mengumumkan regulasi teknis baru untuk 2027.

Namun dengan prototipe 850cc pertama dari KTM dan Honda yang sudah berada di lintasan, mungkin sudah terlambat bagi merek Jerman tersebut untuk memulai proyek MotoGP mereka untuk debut musim 2027.

Tapi yang jelas, skuat Bavaria menargetkan gelar WorldSBK ketiga beruntun musim ini - setelah kemenangan ganda Toprak Razgatlioglu - dengan line-up pembalap baru yang menduetkan dua pemenang MotoGP,Oliveira dan Danilo Petrucci.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pada putaran terakhir kariernya di kelas utama, Oliveira ditanya apakah menurutnya BMW mungkin berencana untuk pindah ke MotoGP.

“Maksud saya, saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal itu dan [saya tidak tahu] rencana mereka untuk masa depan,” katanya.

“Saya tahu mereka berkomitmen pada WorldSBK dan itulah yang ingin mereka lakukan untuk musim depan. Mulai tahun 2027 dan seterusnya, saya yakin itu juga akan terjadi.”

"Langkah alami"

Namun, mengingat kesuksesan BMW baru-baru ini di WorldSBK, Oliveira juga menggambarkan MotoGP sebagai 'langkah alami'.

“Mereka telah berada di kejuaraan [WorldSBK] selama lebih dari satu dekade sekarang. Jadi mereka cukup mapan di sana, dan mereka adalah salah satu pabrikan terkuat,” lanjut Oliveira, yang kemudian melakukan debutnya bersama BMW dalam uji coba di Jerez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi Anda akan berpikir itu akan menjadi langkah alami untuk naik ke MotoGP, tetapi itu tergantung pada banyak hal, yang sebenarnya bukan saya orang yang tepat untuk membicarakannya.

“Tapi saya pasti ingin melihat mereka [di MotoGP].”

MotoGP juga akan beralih ke ban Pirelli pada tahun 2027, yang akan dipelajari Oliveira di WorldSBK tahun ini.