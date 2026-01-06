VR46 Disalahkan atas Kesulitan Bagnaia Melawan Marc Marquez

Paolo Simoncelli, pemilik tim Moto3 SIC58, mengklaim Francesco Bagnaia "meremehkan" Marc Marquez pada tahun 2025 karena nasihat buruk dari kubu Valentino Rossi di MotoGP.

Bagnaia beralih dari pemenang dua gelar MotoGP beruntun tahun 2022 dan 2023, serta runner-up gelar 2024, menjadi sosok pembalap yang kesulitan di musim 2025.

Pecco hanya meraih dua kemenangan di musim 2025 yang inkonsisten - turun ke posisi lima klasemen akhir - saat rekan setim barunya di Ducati, Marc Marquez, menegaskan dominasinya lewat 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race Sepanjang 2025.

Bagnaia kesulitan beradaptasi dengan GP25, dan banyak yang beranggapan bahwa kesulitannya disebabkan oleh tekanan mental sebagai rekan satu tim Marquez, yang berulang kali dibantah oleh Bagnaia dan Ducati.

Tapi berbicara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera, Paolo Simoncelli percaya Bagnaia mendapat pengaruh buruk dari kamp VR46 sehingga ia 'meremehkan' kehadiran Marquez di dalam tim.

“Dia tidak siap menghadapi rekan setim sekuat itu,” kata Simoncelli, ayah dari mendiang Marco Simoncelli.

“Pecco berasal dari grup Valentino Rossi, dan setelah mendengar semua yang mereka katakan di grup itu, dia meremehkan Marquez.

“Tahun sebelumnya, dia kehilangan gelar juara dunia meskipun memenangkan 11 balapan.”

“Dia berpikir: ‘Yang harus saya lakukan hanyalah mengurangi kecelakaan’. Tapi Marc adalah pembalap yang hebat di lintasan, dan itu membuatnya mengalami krisis.”

Ketika Ducati mengontrak Marquez untuk tim pabrikan pada tahun 2025, saat itu dilaporkan bahwa hal ini membuat VR46, yang mengorbitkan Bagnaia, meradang.

Marquez dan Rossi terkenal berselisih menjelang akhir musim 2015, memulai perseteruan yang masih berlanjut hingga hari ini.

Dalam wawancara yang sama, Simoncelli mengatakan Marquez mengingatkannya pada mendiang putranya, yang tewas dalam kecelakaan selama Grand Prix Malaysia 2011.

“Aku tahu Marc adalah yang terkuat,” katanya. “Aku selalu menyukainya; dia berkendara dan berpikir seperti anakku, dia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha.

“Jika Marco tidak meninggal, kita pasti akan bersenang-senang. Kau tahu bagaimana pertarungan olahraga itu.”