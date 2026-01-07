Satu Pabrikan Tiongkok Diminta Realistis dengan Impian MotoGP

Jorge Martinez ‘Aspar’ mengkonfirmasi bahwa CFMoto ingin masuk ke MotoGP di masa depan, tetapi menegaskan bahwa akan menjadi “kegilaan” untuk melakukannya pada perubahan regulasi musim 2027.

Aspar saat ini membalap di bawah bendera CFMoto di Moto2 dan Moto3, menghadirkan eksistensi di balap Grand Prix untuk pabrikan Tiongkok tersebut.

Memakai motor KTM di Moto3, CFMoto Aspar memenangkan kejuaraan dunia kelas ringan pada tahun 2024 dengan David Alonso, dan akan menjadi favorit untuk melakukannya lagi pada tahun 2026 dengan Maximo Quiles.

CFMoto telah lama dikaitkan dengan langkah ke MotoGP sebagai sebuah tim, dan mereka juga mengincar slot di World Superbike dengan motornya sendiri dalam beberapa tahun mendatang.

“Idenya adalah untuk masuk ke MotoGP,” kata Jorge Martinez ‘Aspar’ kepada Motosan. “Tahun 2027 terlalu dekat.

"Satu-satunya cara adalah masuk melalui pabrikan yang sudah ada, tetapi kita harus melangkah selangkah demi selangkah dan perlahan.

“Membangun infrastruktur dalam waktu sesingkat itu akan menjadi kegilaan. Itu bisa terjadi di masa depan, tetapi tanpa terburu-buru.”

Dalam beberapa tahun terakhir, MotoGP telah menutup kemungkinan ekspansi lebih dari 22 motor, dengan pabrikan yang tertarik harus bermitra dengan tim yang sudah ada.

Akhir tahun lalu, GPOne melaporkan bahwa CFMoto dapat mengambil alih proyek MotoGP KTM saat ini.

Pada musim dingin, manajemen KTM mengakui bahwa mereka hampir menyelesaikan investasi ke dalam proyek MotoGP dan berharap untuk menandatangani sesuatu sebelum Natal.

Secara teori, CFMoto dapat dijalankan oleh tim Aspar di MotoGP, meskipun harus mengambil alih slot grid yang sudah ada dari tim lain di grid.

Aspar menjalankan proyek MotoGP antara tahun 2009 dan 2010, awalnya dengan motor Ducati, sebelum menurunkan motor Aprilia CRT pada tahun 2012 dan 2013.

Untuk peralihan ke kelas Open pada tahun 2014, Aspar menurunkan RCV1000RR untuk Nicky Hayden dan RC213V-RS untuk Hiroshi Aoyama.

Mereka menurunkan dua motor RC213V-RS pada tahun 2015, sebelum kembali menggunakan motor Ducati pada tahun 2016, menurunkan motor berusia dua tahun hingga tahun 2018.