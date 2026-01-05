Aleix Espargaro Sudahi Karier Balap Sepeda, Fokus ke Peran Tes Honda

Pemenang balapan MotoGP tiga kali, Aleix Espargaro, mengakui karier bersepeda profesionalnya pada tahun 2025 "lebih sulit dari yang diperkirakan", saat ia memutuskan untuk mengakhiri karier tersebut dan fokus pada perannya sebagai penguji Honda.

Espargaro pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2024 setelah mengumpulkan tiga kemenangan di kelas utama dan membantu mengembangkan Aprilia menjadi salah satu motor terbaik di grid.

Pembalap Spanyol itu kemudian bergabung dengan Honda untuk menjadi pembalap penguji MotoGP, tetapi ia juga menjajal dunia balap sepeda profesional setelah menandatangani kontrak dengan Lidl Trek untuk musim 2025.

Namun, cedera dan berbagai bentrokan dengan perannya sebagai pembalap uji coba Honda telah mendorongnya untuk mengakhiri kariernya di dunia balap sepeda pada tahun 2026.

Dalam unggahan di saluran Instagram-nya, Espargaro mengatakan ia merasakan "kelelahan permanen" sepanjang tahun 2025 karena ia mengakui tantangan tersebut lebih berat dari yang ia perkirakan.

"Tahun ini saya mewujudkan salah satu mimpi terbesar dalam hidup saya: Debut sebagai pembalap sepeda profesional," tulisnya.

"Tidak berjalan sesuai rencana; komitmen saya kepada Honda dan cedera telah membuatnya lebih sulit dari yang diharapkan. Tapi hidup memang tidak mudah.

“Ini berat, menuntut, brutal. Berjam-jam latihan, kelelahan yang hampir permanen, pengorbanan, cedera, dan banyak hal yang harus dipelajari dari dunia baru di usia 35 tahun.

“Saya telah menantang diri sendiri setiap hari untuk mampu melakukannya, dan satu hal yang dapat saya pastikan: saya sangat bangga pada diri saya sendiri.

“Jika sebuah mimpi tidak membuatmu takut... Itu bukan mimpi! Terima kasih tak terhingga kepada Carlos Verona & Lidl Trek dan terutama, kepada saudara saya [Aritz Arberas] yang kepadanya saya akan selalu berhutang budi.

“2026 saya ingin lebih! Mari kita raih, teman-teman!”

Selama Grand Prix Valencia, di mana ia menjadi pembalap wildcard bersama Honda, Espargaro mengatakan ia akan terus berlatih dengan Lidl Trek.

“Benar-benar ada titik balik di Barcelona,” katanya. “Saya tiba dalam keadaan sangat kelelahan dengan tiga tulang belakang patah akibat kecelakaan sepeda.

“Alberto [Puig, bos tim Honda] mengajak saya duduk dan mengatakan bahwa ia memahami gairah saya terhadap sepeda, tetapi ini adalah Honda dan saya perlu lebih fokus.

“Ia benar sekali.

"Mungkin saya salah. Saya tidak tahu bagaimana menyesuaikan peran saya sebagai pembalap uji coba.

“Semuanya agak baru bagi saya, dan saya pikir saya bisa menangani keduanya [bersepeda dan balap motor], tetapi ternyata tidak.

“Tahun depan, saya akan tetap bersama tim [Lidl Trek], tetapi saya tidak akan balapan secara profesional. Saya hanya akan berlatih bersama mereka dan akan tetap lebih fokus pada Honda.”