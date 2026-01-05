Toprak Razgatloglu Pamer Bakat yang Tak Terduga di TV Turki

Kita mengenal Toprak Razgatlioglu sebagai pembalap motor kelas dunia, juara dunia World Supebike tiga kali dan calon pembalap MotoGP tahun ini bersama Pramac Yamaha.

Tapi, siapa sangka pembalap Turki itu juga memiliki bakat lain di bidang tarik suara?

Razgatlioglu, yang akan memulai perjalanan MotoGP-nya bersama Pramac musim ini, tampil di acara O Ses Turkiye, yang merupakan versi Turki dari acara pencarian bakat The Voice.

Razgatlioglu bernyanyi solo di atas panggung, mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang lebih menegangkan daripada balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jujur saja, saya tidak terlalu stres selama balapan,” katanya. “Saya tidak merasakan banyak tekanan. Mungkin karena saya melakukan olahraga yang saya cintai.

“Jika Anda menyuruh saya naik sepeda motor sekarang, saya bisa mengendarai dan balapan tanpa masalah.

“Tapi ini [bernyanyi di depan penonton]… ini sangat sulit. Bahkan pemain sepak bola pun mengatakan: mereka seratus kali lebih stres di sini daripada di lapangan.”

Selama penampilannya, Razgatlioglu juga mengatakan: “Pada tahun 2026, tentu saja, semua orang memiliki mimpi.

“Saya berharap ini akan menjadi tahun di mana semua orang dapat mencapai tujuan mereka dan mewujudkan mimpi mereka, karena kita semua memilikinya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya juga terus bermimpi untuk menjadi juara dunia lagi. Jadi, saya berharap ini akan menjadi tahun yang baik untuk semua orang.”

Ia datang ke MotoGP sebagai juara dunia Superbike tiga kali, setelah meraih gelar ketiga tahun lalu dalam pertarungan sengit dengan Nicolo Bulega dari Ducati sepanjang musim.

Razgatlioglu melakukan debut uji coba publiknya dengan motor MotoGP pada uji coba pasca-musim Valencia pada bulan November, di mana ia tampil mengesankan dengan Yamaha M1 dengan catatan waktu hanya 1,3 detik di belakang waktu tercepat.

Debut pembalap Turki ini di MotoGP sangat dinantikan, meskipun ia akan menghadapi tantangan besar beradaptasi dengan motor 1000cc saat ini yang menggunakan ban Michelin sambil mengembangkan motor 850cc tahun 2027 yang menggunakan ban Pirelli.

Ia bukan satu-satunya bintang roda dua yang pernah tampil di acara pencarian bakat menyanyi dalam beberapa tahun terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, pernah menjadi kontestan di versi Spanyol dari The Masked Singer.

Lorenzo menjadi finalis di acara tersebut pada tahun 2020, menyanyikan lagu-lagu dari J Balvin dan Dire Straits dengan mengenakan kostum burung gagak raksasa.

Razgatlioglu akan tampil dengan seragam tim pada 13 Januari di Siena pada acara peluncuran tim Pramac.