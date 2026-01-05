Pedrosa Yakin Regulasi 2027 akan Memberi Pembalap Kontrol Lebih

Pembalap tes KTM Dani Pedrosa percaya bahwa regulasi MotoGP 2027 “akan memberi lebih banyak kendali kepada para pembalap”.

Musim MotoGP 2026 menjadi babak akhir dari era mesin 1000cc saat ini, yang sudah digunakan sejak 2012.

Kejuaraan akan mengurangi kapasitas mesin jadi 850cc, dan juga menyederhanakan aerodinamika dan melarang penggunaan perangkat ride-height.

Selain membuat motor lebih aman, regulasi baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksi balapan karena pengembangan aero dan perangkat ride-height motor telah berdampak negatif pada tontonan di lintasan.

Mungkin yang paling signifikan, pada tahun 2027, Pirelli akan menggantikan Michelin sebagai pemasok ban resmi.

Pedrosa, pemenang 31 balapan MotoGP, telah menguji prototipe mesin 850cc KTM ban baru Pirelli.

Berbicara soal motor baru, Pedrosa percaya pembalap akan memiliki kendali lebih besar atas apa yang mereka lakukan, khususnya di awal balapan.

“Saya rasa ini penting,” katanya tentang regulasi baru MotoGP 2027 dalam sebuah wawancara dengan edisi Spanyol Motorsport.

“Peraturan baru ini akan memberikan lebih banyak kendali kepada para pembalap dan membuat start menjadi kurang dapat diprediksi.

“Saat ini, start cukup dapat diprediksi. [Dengan peraturan 2027], lebih banyak posisi dapat direbut. Ini membuka kembali persaingan di lintasan.”

Pedrosa dilarang berbicara tentang karakteristik ban Pirelli untuk saat ini, tetapi mencatat: “Mengganti pemasok ban adalah sesuatu yang sangat radikal.

“Dampaknya akan bergantung pada seberapa berbeda ban tersebut, karena perubahan ban dapat sangat memengaruhi sasis, gaya berkendara, pengereman, dan manajemen gas.”

Ia menambahkan: “Kita telah melihat waktu putaran meningkat, tetapi tim harus memodifikasi sasis dan pembalap harus beradaptasi.”

Pedrosa memiliki pengalaman dalam pergantian pabrikan ban, karena ia berada di sana saat Michelin mengambil alih dari Bridgestone pada tahun 2016.

Musim itu menyaksikan sembilan pembalap berbeda meraih kemenangan balapan, serta empat pabrikan berbeda.

