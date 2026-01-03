Dominasi 2025 Marc Marquez Membuat MotoGP Lebih Penting

Ayah Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, mengatakan pentingnya Marc Marquez bagi MotoGP saat ini "tidak perlu diragukan lagi" dan bahwa para rivalnya "merasa nyaman" dengan hal itu.

Pada usia 32 tahun, Marquez jadi pembalap tertua yang meraih gelar kelas utama di era modern setelah memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint untuk Ducati musim lalu.

Ini merupakan gelar MotoGP ketujuh dan kesembilan sepanjang kariernya di Grand Prix, menyamai Valentino Rossi, dan menyelesaikan salah satu comeback setelah cedera lengan seriusnya pada tahun 2020.

Musim 2025 Marquez menarik perhatian bahkan dari luar paddock MotoGP, dan juga bertepatan dengan tahun terbaik kejuaraan dalam hal jumlah penonton di pinggir lintasan.

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, ayah dari juara MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo, Chicho - yang merupakan pelatih pembalap - mengatakan "kreativitas Marquez tidak terbatas" dan menyoroti pentingnya musim dominan Marquez di tahun 2025.

“Pentingnya Marc Marquez dalam olahraga ini saat ini tidak perlu diragukan lagi; semuanya berputar di sekelilingnya,” katanya.

“Bahkan para rivalnya pun merasa nyaman karena Marc mulai menang lagi dengan begitu dominan karena antisipasi yang telah ia ciptakan, bahkan di antara mereka yang tidak mengikuti olahraga ini.

“Hal ini telah membuat MotoGP lebih penting secara global. MotoGP telah menarik lebih banyak perhatian dan lebih banyak sponsor yang ingin memasuki sirkus ini.”

Ia menambahkan: “Secara teknis, Marquez tidak dapat diklasifikasikan, karena ia tidak halus, repetitif, atau seperti robot seperti Dani Pedrosa atau Jorge Lorenzo, tetapi kreativitasnya tidak terbatas dan ia selalu berhasil mencetak waktu yang luar biasa.

“Selain itu, ia suka bermain dengan batas kemampuan, dan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh banyak pembalap.

“Jika Anda menambahkan sikap kerja dan kecerdasannya, hasilnya adalah seorang pembalap yang tidak hanya menandai sebuah era, tetapi juga menetapkan standar tertinggi dalam sejarah.

“Saya hanya berharap para penggemar menghargai dan menikmati penampilannya, karena suatu hari nanti ia akan dirindukan.”