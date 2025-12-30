Koleksi Motor MotoGP Disita dalam Penangkapan Bandar Narkoba

Sejumlah motor MotoGP ikonik, termasuk motor Ducati yang pernah dikendarai Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, disita oleh pihak FBI dalam penangkapan seorang gembong narkoba.

FBI merilis gambar pada Senin malam yang menunjukkan sejumlah besar sepeda motor yang diyakini dimiliki oleh Ryan Wedding.

Wedding, mantan atlet seluncur salu Kanada berusia 44 tahun, masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI, dan saat ini diyakini berada di Meksiko.

Wedding didakwa dengan sejumlah pelanggaran narkoba pada tahun 2024 dan masih buron, dengan Pemerintah AS menawarkan hadiah $15 juta untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya.

Warga negara Kanada ini berkompetisi di Olimpiade Musim Dingin Salt Lake City 2002 dan menjalani hukuman penjara pada tahun 2009 setelah dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk mendistribusikan kokain.

Ia dibebaskan pada akhir tahun 2010, setelah itu ia diyakini telah mendirikan kerajaan perdagangan narkoba, dengan Wedding diduga bertanggung jawab atas pengiriman rutin ratusan kilogram kokain ke Kanada dan beberapa bagian AS.

Pihak berwenang menganggapnya bersenjata dan berbahaya.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Pada Senin malam, cabang FBI Los Angeles merilis sejumlah foto koleksi sepeda motor senilai $40 juta yang diyakini milik Wedding. Di antara koleksi yang mengesankan itu terdapat sejumlah sepeda motor MotoGP.

Koleksi ini mencakup Ducati GP18 yang dibawa Jorge Lorenzo meraih tiga kemenangan Grand Prix tahun itu, serta Desmosedici 2019 milik Andrea Dovizioso.

Dua Ducati milik legenda MotoGP Valentino Rossi dari dua tahun yang sulit bersama merek tersebut pada tahun 2011 dan 2012 juga merupakan bagian dari koleksi ini, serta motor Moto2 milik Marc Marquez dari musim 2011 dan 2012.

Selain itu ada juga beberapa motor Grand Prix 500cc Honda, dan beberapa Superbike Kawasaki.

Belum jelas apa yang akan terjadi pada sepeda motor-sepeda motor ini setelah disita.

Sebuah pernyataan singkat FBI berbunyi: “Bulan ini, pihak berwenang Meksiko mengeksekusi beberapa surat perintah penggeledahan dan menyita sejumlah besar sepeda motor dengan perkiraan nilai sekitar $40 juta USD yang diyakini dimiliki oleh Ryan James Wedding, salah satu buronan FBI Top Ten.

“Penyitaan yang sukses ini merupakan hasil upaya kolaboratif antara pihak berwenang Meksiko, FBI, RCMP, dan LAPD.”