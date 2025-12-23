Miller Ungkap Rencana Yamaha dengan V4: “Tenaga dan Pemolesan”

Jack Miller siap untuk mulai bekerja menyempurnakan prototipe V4 baru Yamaha, yang akan menggantikan mesin Inline-4 untuk musim MotoGP 2026.

Versi awal V4, dengan tenaga terbatas, telah tampil tiga kali dengan pembalap tes Augusto Fernandez, dan berhasil meraih poin pada debutnya di Misano.

Miller bergabung dengan pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, untuk mengendarai prototype V4 pada tes pasca-balapan, sebelum kembali mengujinya pada tes pasca-musim di Valencia, dan satu hari lagi setelahnya.

Berbicara di sirkuit, Miller menguraikan langkah-langkah yang diharapkan Yamaha ambil saat V4 berevolusi menjadi paket siap balap.

“Jelas, pertama-tama harus andal, yang telah mereka tunjukkan sejauh ini,” kata Miller kepada Crash.net.

“Tenaga akan menjadi hal berikutnya. Kami telah mengetahui bahwa motor ini mampu menggunakan tenaga yang dimilikinya sekarang, jadi ini hanya masalah meningkatkan tenaga, yang dapat mereka lakukan.

“Kemudian kita tahu bahwa motor ini memiliki sistem suspensi yang telah teruji, dengan linkage dan sebagainya. Jadi sisanya akan tentang memperbaiki paket elektronik dan sasis.

“Ini tentang menempatkan semuanya pada tempatnya. Jadi daripada tim uji mencoba berbagai item dan hal-hal seperti itu, kami akan mulai melakukan apa yang biasanya kami lakukan [untuk mendapatkan performa dari] motor balap.

“Tim uji telah mencoba untuk mempersiapkannya, untuk kemudian menyerahkannya kepada kami. Sekarang mudah-mudahan kita bisa memolesnya.”

Miller finis di posisi ke-20, terpaut 1,491 detik dari pembalap tercepat Raul Fernandez, selama hari uji coba resmi Valencia, sebelum tetap berada di sirkuit untuk uji coba pribadi lebih lanjut bersama rekan-rekan setimnya di Yamaha.

Versi 'asli' dari V4 2026 diperkirakan akan melakukan debutnya selama uji coba shakedown Sepang pada 29-31 Januari, yang dapat diikuti oleh semua pembalap Yamaha sebelum uji coba resmi MotoGP di Malaysia.