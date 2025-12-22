EKSKLUSIF: VR46 Akui Kepindahan Acosta ke Tim akan Jadi "Mimpi"

Diskusi Pedro Acosta dan VR46 Racing Team soal kepindahan untuk musim 2026 tidak membuahkan hasil, dengan pembalap Spanyol itu bertahan di KTM untuk tahun kedua kontrak pabrikannya.

Tapi, Acosta tampaknya akan tetap menjadi tokoh kunci di pasar pembalap 2027 saat sebagian besar kursi akan tersedia untuk era 850cc yang baru.

KTM telah menunjukkan niatnya dengan menjadi pabrikan pertama yang melakukan uji coba di lintasan dengan mesin 850cc.

Namun, pergantian kepemilikan perusahaan dan rumor rencana pengurangan biaya, menyusul krisis keuangan musim dingin lalu, menimbulkan tanda tanya mengenai proyek RC16.

Setelah awal musim yang mengecewakan, Acosta dan KTM bangkit kembali dengan dua belas podium dan menempati posisi keempat di kejuaraan dunia.

Namun, pabrikan Austria tersebut belum meraih kemenangan di MotoGP sejak 2022.

Meskipun VR46 tidak meraih kemenangan musim ini, Ducati mendominasi kejuaraan dengan Marc Marquez, sementara mantan rival Acosta di Moto2, Fermin Aldeguer, meraih kemenangan debut di musim perdananya bersama Gresini.

“Tim mana yang tidak menyukai Pedro Acosta? Itulah intinya, bukan?” kata manajer tim VR46, Pablo Nieto, kepada Crash.net, ketika ditanya tentang diskusi sebelumnya.

“Pada akhirnya, tentu saja kami akan senang jika Pedro bergabung dengan kami. Jika saya mengatakan itu tidak benar, saya seorang pembohong. Dan saya tidak ingin menjadi pembohong.

“Kami memang berbicara, tentu saja, tetapi kami sangat menghormati kontraknya dengan KTM. Kami ingin menghormati itu.

“Tetapi memiliki Pedro Acosta di tim kami seharusnya menjadi mimpi. Dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.

“Kami terbuka untuk Pedro - dan semua pembalap cepat.”

Dengan Acosta bertahan di tim, VR46 tetap menurunkan Franco Morbidelli bersama Fabio di Giannantonio untuk tahun 2026.

Namun, seperti Acosta, kontrak keduanya akan berakhir pada akhir musim depan.

Acosta termasuk di antara enam pembalap MotoGP saat ini yang menghadiri acara balap motor trail 100km of Champions yang digelar oleh pemilik VR46 Valentino Rossi, di Moto Ranch miliknya di Tavullia awal bulan ini.

