KTM Terjunkan Kedua Pembalap Tesnya untuk Proyek 2026 dan 2027

KTM jadi pabrikan pertama yang menguji prototipe mesin 850cc di lintasan pada akhir tahun lalu seiring dengan peralihan MotoGP ke formula 850cc mulai tahun 2027.

Oleh karena itu, para pabrikan akan menjalankan program pengujian ganda - khususnya di fase awal tahun - saat mereka terus mengembangkan motor saat ini sambil menguji prototype 2027.

Dengan Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, KTM memiliki tim penguji kaliber tinggi yang siap digunakan. Tapi, pabrikan Austria itu akan tetap membagi beban kerja yang sama di antara keduanya dalam pengembangan kedua motor, alih-alih memisahkannya.

“Kami melibatkan mereka berdua di kedua proyek,” kata Pit Beirer. “Ini memungkinkan kami untuk menggunakan tes yang sama untuk mengerjakan kedua proyek. Tetapi sangat penting bagi kami untuk mendapatkan masukan dari keduanya.

“Ada berbagai hal yang sangat penting bagi Dani, yang menurut kami dapat membantu para pembalap [balap utama] nanti.

“Dan ada juga masukan dari Pol, yang terkadang mengendalikan motornya sedikit lebih radikal, tetapi ini juga terjadi dalam balapan dari para pembalap utama. Tidak semua orang bisa berkendara semulus yang diinginkan Dani.

“Jadi, kombinasi itu, memberikan sepeda kehalusan dan keringanan yang diinginkan Dani, dan juga membuat sepeda tetap nyaman dikendarai di bawah tekanan yang lebih berat, saya merasa kombinasi itu penting.

“Jadi, itu menjadi tanggung jawab mereka berdua.”

Belum ada wildcard yang direncanakan

KTM telah memanfaatkan kuota wildcard mereka dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pedrosa dan Espargaro sama-sama tampil dalam balapan.

Saat ini, tidak ada rencana wildcard untuk musim 2026, dengan Beirer menjelaskan bahwa KTM memutuskan antara penampilan balapan dan pengujian berdasarkan apa yang akan memberikan nilai paling besar.

“Tidak ada rencana wildcard saat ini,” tambahnya. “Tidak ada rencana induk untuk wildcard dalam proyek kami saat ini. Kami sangat sibuk dan melihat semuanya lebih dalam jangka pendek.

“Jika kami pikir itu baik untuk proyek ini, karena Anda memiliki lintasan balap dengan para pembalap dan Anda mendapatkan ban tambahan karena Anda balapan di sana, kami akan menggunakannya.

“Tetapi jika kami pikir lebih baik melakukan pengujian selama dua hari, kami juga melakukannya. Jadi, tidak ada rencana nyata di baliknya saat ini.”