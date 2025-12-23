EKSKLUSIF: Pirelli Jelaskan Rencana Tes untuk MotoGP 2027

Setelah melakukan debutnya di MotoGP dengan uji coba multi-pabrikan di Misano pada bulan September, Pirelli diperkirakan akan mengadakan uji coba kelompok kedua setelah final musim di Valencia.

Namun setelah tes Misano - dengan motor 1000cc yang akan segera digantikan - dianggap sukses, Pirelli memilih untuk menunggu pabrikan membawa prorotipe 850cc yang akan memulai debut kompetitifnya tahun 2027.

Karena setiap pabrik memiliki jadwal yang berbeda, menggelar tes kolektif dianggap tidak praktis.

“Ini sebenarnya awal yang aneh, karena Anda tidak punya motor!” kata Direktur Pirelli Motorcycle Racing, Giorgio Barbier, kepada Crash.net tentang uji coba awal pada mesin 1000cc.

Barbier berbicara sebelum KTM menjadi pabrikan pertama yang menurunkan motor 850cc di lintasan, di Jerez awal bulan ini. Honda kemudian melakukan debut tertutup prototype 2027 mereka di Sepang pekan lalu.

Masih belum jelas kapan motor 850cc Ducati, Aprilia atau Yamaha akan turun ke lintasan, tetapi beberapa pabrikan memperkirakan mungkin beberapa bulan lagi.

Giorgio Barbier, Pirelli

Tes Misano “cukup bagus, cukup menarik”

“Faktanya, kami ingin memulai sedini mungkin untuk mempersiapkan musim 2027, tetapi motornya belum siap,” lanjut Barbier, berbicara di final Valencia.

“Jadi kecepatan pengembangan [850cc] oleh berbagai pabrikan akan sangat penting. Kami harus memperhatikan hal ini dan mengikuti proses ini bersama mereka.

“Tugas pertama kami adalah membuat rangka dengan ukuran pelek yang sama seperti yang mereka gunakan sekarang, yang berbeda dari yang biasa kami gunakan.

"Jadi, 4 inci di depan, 6,5 inci di belakang, sementara saat ini kami menggunakan 3,5 dan 6 inci.

“Lalu kami membutuhkan pengujian. Jadi kami meminta Dorna, MSMA, tim-tim, dan Michelin untuk mengizinkan kami menguji motor-motor yang ada untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang berfungsi.

“Mereka datang ke Misano, dua hari setelah balapan, yang sempurna - bukan dengan ambisi untuk membuat perbandingan apa pun, tetapi untuk kondisi yang sama.

“Kami hanya punya satu hari, jadi tidak banyak waktu untuk melakukan perubahan pengaturan pada motor.

“Kekhawatiran kami adalah bahwa motor-motor ini merupakan hasil dari sebelas tahun penggunaan ban pesaing. Dan kami tahu bahwa ban kami berbeda dari ban mereka. Jadi, mungkin kami memasang ban dan hasilnya tidak bagus!”

Meskipun catatan waktu putaran tetap dirahasiakan, Barbier mengatakan hasilnya melebihi ekspektasi.

“Sebenarnya, tesnya cukup bagus, cukup menarik. Kerja keras tim dan pembalap sangat fantastis bagi kami. Kami beruntung dengan cuaca. Jadi, semuanya berjalan sempurna.”

Akibatnya, Pirelli membatalkan rencana untuk tes lanjutan Valencia, sekali lagi dengan motor 1000cc, dan sebagai gantinya berkomitmen untuk memasok ban referensi untuk tim uji pabrikan.

“Tim uji pabrikan sekarang sedang menyiapkan kalender untuk kami dengan semua tes dan sirkuit yang akan mereka putuskan untuk digunakan. Dan kami akan mengikuti semua tes [pribadi] bersama mereka, agar siap untuk tes pasca-musim Valencia berikutnya [pada tahun 2026].”

2025 Qatar Moto2 Grand Prix

"Sebuah proses yang harus kita lalui"

Barbier mengakui situasi 'ayam dan telur' - muncul soal mana yang harus menjadi acuan - dari pengembangan motor dan ban baru secara bersamaan, membuat kolaborasi Pirelli dengan pabrikan MotoGP akan menjadi kunci.

Jika para pabrikan menginginkan lebih banyak data Pirelli sebelum berkomitmen pada desain 850cc, mereka akan dengan senang hati menyediakan bannya untuk tes lebih lanjut. Tetapi jika motor generasi baru sudah disiapkan, itu akan lebiih baik.

“Kami memahami bahwa mereka mungkin harus membuat sasis, mesin, dan elektronik yang sepenuhnya baru, dengan ban yang berbeda dari yang biasa mereka gunakan. Jadi, mari kita bekerja sama.

“Saya akan memberi Anda contoh. Di Moto2, pada awal tahun lalu, tim-tim mengalami masalah dengan keausan ban dan sebagainya. Tetapi sekarang kami balapan dengan kompon dua [tingkat] lebih lunak daripada yang kami gunakan di awal!

“Itu karena tim-tim Moto2 telah belajar bagaimana menggunakan dan mendapatkan hasil terbaik dari ban. Dan ini adalah proses yang harus kita lalui bersama tim-tim MotoGP.”

Keuntungan utama mendukung uji tes pribadi daripada kolektif adalah Pirelli dapat mengumpulkan data di berbagai sirkuit yang lebih luas.

“Semuanya tergantung pada trek yang akan dipilih tim,” kata Barbier, ketika ditanya seberapa banyak ban spesifikasi Misano akan dimodifikasi untuk uji coba mendatang.

“Kami tahu kami akan memiliki empat, lima, atau enam trek [yang dipilih untuk uji coba pribadi] yang harus kami kunjungi.

“Jadi, kami dapat menyesuaikan kompon atau casing kami untuk karakteristik masing-masing, bukan untuk terlalu mengkhususkan diri pada setiap tempat, tetapi untuk memberikan kemungkinan terbaik untuk menjalankan dan mengembangkan motor.

“Dan, pada saat yang sama, kami akan mengumpulkan pengalaman di berbagai trek ini.”

Andrea Dovizioso, Sepang

Setiap pabrikan dapat menominasikan hingga tiga sirkuit Grand Prix yang ada untuk pengujian pribadi. Namun, karena peringkat konsesi D-nya, Yamaha dapat mengadakan pengujian di tempat mana pun di GP, asalkan dilakukan lebih dari 14 hari sebelum acara tersebut.

Tempat pengujian populer termasuk Jerez, Misano, dan Aragon, dengan pabrikan Jepang juga menggunakan Sepang dan Motegi.

“Kapan pun pabrikan siap untuk uji coba pribadi, mereka akan menghubungi kami,” kata Barbier.

“Jika pabrikan setuju untuk berbagi biaya lintasan balap, maka sebagian atau seluruhnya mungkin akan melakukan uji coba bersama. Jika tidak, kami akan mengikuti mereka ke mana pun mereka ingin pergi secara individual.

“Mungkin, terutama pabrikan Jepang, akan mencoba melakukan sesuatu di [Asia] selama musim dingin, sementara uji coba [2026] mungkin akan dimulai sedikit lebih lambat di Eropa.

“Tetapi kami terbuka untuk ke mana pun mereka ingin pergi.”