Pabrikan MotoGP Bersiap untuk Debut Tes Pirelli di Misano

Pabrikan MotoGP akan memiliki kesempatan pertama mereka dengan ban Pirelli pada tes Misano hari Selasa.

Lorenzo Savadori, Pirelli banner, 2025 Italian MotoGP
Lorenzo Savadori, Pirelli banner, 2025 Italian MotoGP

Motor MotoGP akan kembali mengaspal di Misano hari Selasa (16/9) ini, bedanya kali ini dengan ban Pirelli, bukan Michelin.

Tes tersebut, yang digelar dua hari setelah Grand Prix San Marino dan tepat setelah tes Misano, menandai langkah pertama Pirelli dalam persiapannya sebagai pemasok tunggal ban MotoGP mulai musim 2027.

Semua pabrikan - Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha dan Honda - akan mengikuti tes ini dengan pembalap tes pabrikan, dengan prototype 1000cc saat ini, namun tanpa ride-height devices, yang akan dilarang setelah musim depan.

"Sebuah momen yang sangat penting menanti kita pada hari Selasa, tepat di Misano: tes pertama ban prototipe untuk MotoGP yang akan digunakan mulai Kejuaraan Dunia 2027," ujar Giorgio Barbier, Direktur Balap Motor Pirelli.

"Uji coba ini merupakan langkah awal dalam memperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan ban MotoGP Pirelli, sebuah uji coba yang ingin kami mulai kerjakan bersama tim-tim di kelas utama.

"Dengan demikian, ketika kami dapat mengujinya dengan motor-motor baru pada tahun 2026, kami akan memiliki produk yang sudah berada pada tahap pengembangan lanjutan dan sangat mirip dengan produk finalnya."

Barbier mengonfirmasi bahwa beberapa solusi ban depan dan belakang akan tersedia bagi para pabrikan, dengan menggunakan ukuran velg MotoGP terbaru.

“Berbagai solusi ban depan dan belakang akan tersedia bagi Tim Uji dan Pembalap Uji dari lima pabrikan yang berpartisipasi di Kejuaraan Dunia dalam ukuran yang saat ini digunakan di MotoGP, yaitu diameter 17 inci untuk velg dengan lebar 4 inci di depan dan 6,25 inci di belakang,” jelasnya.

“Ban Pirelli baru, sesuai peraturan, harus diuji dengan motor yang berkompetisi di musim ini.

“Agar karakteristik dan performanya semirip mungkin dengan konfigurasi 850 baru yang akan digunakan di era baru Kejuaraan Dunia mulai tahun 2027, pengujian akan dilakukan tanpa perangkat pengukur ketinggian berkendara dan dengan perubahan pengaturan.”

Para pabrikan telah sepakat untuk tidak memulai uji coba trek untuk mesin 850cc mereka hingga akhir musim 2025. Tes Pirelli berikutnya diperkirakan akan dilakukan tepat setelah balapan terakhir di Valencia dan tes resmi MotoGP, pada pertengahan November.

Pirelli akan terus memasok ban untuk Kejuaraan Dunia Moto2 dan Moto3 pada tahun 2027, sementara Michelin mengambil alih peran Pirelli sebagai pemasok ban World Superbike.

In this article

Pabrikan MotoGP Bersiap untuk Debut Tes Pirelli di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Miller: Yamaha Mencari "Keseimbangan Baru" dengan Motor V4
3m ago
Jack Miller, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Ambisi Besar" untuk Luca Marini setelah Tes Misano yang Positif
20m ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pabrikan MotoGP Bersiap untuk Debut Tes Pirelli di Misano
36m ago
Lorenzo Savadori, Pirelli banner, 2025 Italian MotoGP
MotoGP News
"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano
11h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Wolff Ungkap Penyesalan dalam Penanganan Rivalitas Hamilton-Rosberg
11h ago
Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles

More News

MotoGP News
Jorge Martin Menemukan Terobosan dengan Aprilia di Tes Misano
11h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4
12h ago
Fabio Quartararo, Misano
WSBK News
Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah
13h ago
Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
Tes MotoGP Misano: Hasil Akhir Pengujian Hari Senin (18:00)
13h ago
Pedro Acosta, Misano
MotoGP News
Trackhouse Update Kondisi Cedera Ai Ogura setelah Kecelakaan Misano
13h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP