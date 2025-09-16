Pabrikan MotoGP Bersiap untuk Debut Tes Pirelli di Misano

Motor MotoGP akan kembali mengaspal di Misano hari Selasa (16/9) ini, bedanya kali ini dengan ban Pirelli, bukan Michelin.

Tes tersebut, yang digelar dua hari setelah Grand Prix San Marino dan tepat setelah tes Misano, menandai langkah pertama Pirelli dalam persiapannya sebagai pemasok tunggal ban MotoGP mulai musim 2027.

Semua pabrikan - Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha dan Honda - akan mengikuti tes ini dengan pembalap tes pabrikan, dengan prototype 1000cc saat ini, namun tanpa ride-height devices, yang akan dilarang setelah musim depan.



"Sebuah momen yang sangat penting menanti kita pada hari Selasa, tepat di Misano: tes pertama ban prototipe untuk MotoGP yang akan digunakan mulai Kejuaraan Dunia 2027," ujar Giorgio Barbier, Direktur Balap Motor Pirelli.

"Uji coba ini merupakan langkah awal dalam memperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan ban MotoGP Pirelli, sebuah uji coba yang ingin kami mulai kerjakan bersama tim-tim di kelas utama.

"Dengan demikian, ketika kami dapat mengujinya dengan motor-motor baru pada tahun 2026, kami akan memiliki produk yang sudah berada pada tahap pengembangan lanjutan dan sangat mirip dengan produk finalnya."

Article continues below ADVERTISEMENT

Barbier mengonfirmasi bahwa beberapa solusi ban depan dan belakang akan tersedia bagi para pabrikan, dengan menggunakan ukuran velg MotoGP terbaru.

“Berbagai solusi ban depan dan belakang akan tersedia bagi Tim Uji dan Pembalap Uji dari lima pabrikan yang berpartisipasi di Kejuaraan Dunia dalam ukuran yang saat ini digunakan di MotoGP, yaitu diameter 17 inci untuk velg dengan lebar 4 inci di depan dan 6,25 inci di belakang,” jelasnya.

“Ban Pirelli baru, sesuai peraturan, harus diuji dengan motor yang berkompetisi di musim ini.

“Agar karakteristik dan performanya semirip mungkin dengan konfigurasi 850 baru yang akan digunakan di era baru Kejuaraan Dunia mulai tahun 2027, pengujian akan dilakukan tanpa perangkat pengukur ketinggian berkendara dan dengan perubahan pengaturan.”

Para pabrikan telah sepakat untuk tidak memulai uji coba trek untuk mesin 850cc mereka hingga akhir musim 2025. Tes Pirelli berikutnya diperkirakan akan dilakukan tepat setelah balapan terakhir di Valencia dan tes resmi MotoGP, pada pertengahan November.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pirelli akan terus memasok ban untuk Kejuaraan Dunia Moto2 dan Moto3 pada tahun 2027, sementara Michelin mengambil alih peran Pirelli sebagai pemasok ban World Superbike.