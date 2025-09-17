Dibantu Stoner, Bagnaia Temukan Sesuatu dari Tes Misano

Francesco Bagnaia dan Ducati menghadapi kesempatan terakhir mereka musim ini untuk mengatasi masalah dengan GP25 pada tes MotoGP Misano hari Senin.

Setelah akhir pekan kandang yang buruk – kehilangan poin dengan posisi ke-13 di Sprint, lalu terjatuh dari posisi ketujuh di Grand Prix – Bagnaia perlu memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tes terakhir musim ini.

Bagnaia menyelesaikan hari di posisi keenam dan di depan rekan setimnya, Marc Marquez, di sesi sore, untuk menempati posisi kedelapan dalam catatan waktu gabungan.

Ini bukan kali pertama muncul tanda-tanda harapan dari #63, namun Bagnaia mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu dari tes Misano.

"Saya cukup senang karena kami bisa lebih fokus pada paket tahun ini. Harus saya akui, tidak mudah menentukan arah yang harus diambil karena, tidak seperti sebelumnya, kita harus mencari performa di tempat lain," ujar Bagnaia seperti dikutip Sky Italia.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dengan waktu yang tersedia saat ini, kami mencoba berbagai solusi, kami mengubah keseimbangan bobot, dan harus saya akui kami menemukan solusinya."

Bagnaia, yang mengalami kecelakaan di Tikungan 1 di sesi sore, meningkatkan laptimenya satu detik dari catatan waktunya di Grand Prix dengan ban lama.

“Saya cukup kompetitif. Dalam hal kecepatan, saya sangat cepat. Saya mencatatkan waktu putaran terbaik dengan 21 putaran menggunakan ban, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di balapan-balapan sebelumnya, atau sepanjang musim ini.

“Memang trek ini sedikit membantu saya, tetapi terlepas dari kecelakaan itu, hari itu sangat baik.

“Saya tidak tahu apakah kami bisa membawa semuanya ke Jepang, karena kami perlu memahami situasinya dengan lebih baik. Namun, saya cukup yakin bahwa kami bergerak ke arah yang baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah menghadapi beberapa 'fajar palsu' musim ini, pertanyaan besarnya adalah apakah Bagnaia dapat melanjutkan performanya di MotoGP Jepang akhir pekan depan.

"Kita lihat saja nanti. Saya pikir beberapa solusi pasti akan berhasil, sementara yang lain perlu dikaji lebih detail di Jepang. Arah yang kami ambil hari ini adalah sesuatu yang tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi efektif."

Casey Stoner, 2025 San Marino MotoGP

"Saya melihat Casey bekerja dengan motor!"

Mantan juara dunia Ducati, Casey Stoner, terlihat membantu Bagnaia, baik di dalam maupun di luar pit.

“Pagi ini ketika saya tiba, saya melihat Casey sedang memperbaiki motornya!” ungkap Bagnaia.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sungguh luar biasa bisa menjalin hubungan seperti ini dengannya, dan ini juga sangat membantu saya dengan Manu Poggiali [pelatih pembalap Ducati dan mantan juara dunia 125 dan 250cc].

“Mereka punya visi yang luar biasa; mereka sudah tahu apa yang saya rasakan di motor, jadi sangat menyenangkan mendapatkan masukan seperti ini dari sudut pandang yang berbeda.

“Dan Casey selalu sangat analitis; sangat penting bagi saya untuk memilikinya di sini hari ini.”

Setelah tertinggal jauh dari Marc Maquez dan adiknya, Alex Marquez dari Gresini, di klasemen pembalap, Bagnaia kini hanya unggul delapan poin dari Bezzecchi dalam pertarungan untuk posisi ketiga klasemen.