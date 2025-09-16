Acosta Tercepat di Tes Misano, Fokus ke Putaran Flyaway

Pedro Acosta dari KTM memimpin tes MotoGP Misano saat fokusnya sudah beralih ke putaran flyaway.

Pedro Acosta, Misano MotoGP Test (pic: KTM).
Pedro Acosta mengatasi kekecewaan atas kerusakan rantai pada hari Minggu dengan memimpin tes MotoGP Misano hari Senin.

Acosta melesat dari posisi kesembilan ke posisi keempat di awal Grand Prix San Marino ketika rantai RC16-nya terputus, masalah yang juga menimpa rekan setimnya di KTM, Brad Binder, dua kali selama latihan.

Penahan rantai baru dihadirkan untuk tes tersebut, saat Acosta berfokus pada pengaturan untuk meningkatkan performanya di tikungan cepat sambil mempersiapkan diri untuk putaran flyaway berikutnya.

Tercepat keempat pada sesi pagi, Acosta mencatatkan waktu terbaik hari itu, 1 menit 30,374 detik, pada putaran kesembilan di sesi sore, dengan selisih 0,387 detik dari pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez.

“Senang sekali bisa kembali setelah kemarin dan menunjukkan kecepatan,” kata Acosta. “Saya ingin meningkatkan pengaturan terbaik saya agar lebih cepat di tikungan cepat karena kami akan menghadapi sektor-sektor ini di Jepang, Indonesia, Phillip Island, dan T2 di Malaysia.”

“Menarik bagaimana kami bisa melakukan peningkatan. Motor ini sudah terasa jauh lebih nyaman bagi saya dibandingkan awal tahun.

“Sekarang saya bisa berkendara dengan sangat alami dan saya ingin meningkatkan, seperti yang sudah saya katakan, tikungan-tikungan cepat ini, karena di sanalah saya paling kesulitan, juga tahun lalu.

“Saya senang karena kami membuat langkah yang sangat baik dengan pengaturannya.

“Kami masih memiliki banyak peluang bagus tersisa musim ini dan kami akan punya waktu setelah Valencia untuk memikirkan tahun depan. Hari yang baik.”

Pedro Acosta chain, 2025 San Marino MotoGP
Saat ditanya tentang penahan rantai yang dimodifikasi, Acosta bercanda bahwa hasilnya "jauh lebih baik daripada kemarin!".

Enea Bastianini dari Tech3 menjadi pembalap KTM terbaik berikutnya di posisi ke-12 dalam catatan waktu gabungan, bersama Maverick Vinales di posisi ke-13 dan Brad Binder di posisi ke-14.

Dani Pedrosa juga berada di trek, mencatatkan waktu putaran terbaik ke-21. Pedrosa akan tetap di Misano untuk debut Pirelli pada hari Selasa, yang akan menampilkan para pembalap uji dari masing-masing pabrikan MotoGP.

Acosta Tercepat di Tes Misano, Fokus ke Putaran Flyaway
