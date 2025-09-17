Marc Marquez Fokus ke "Masa Depan" pada Tes Misano

Setelah memenangi Grand Prix San Marino, Marc Marquez berpeluang mengamankan gelar di Motegi saat jarak poinnya dengan Alex Marquez jadi 182 poin.

Dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 Sprint Race dari 16 putaran, Marquez tidak mencari peningkatan jangka pendek pada tes Misano.

Sebaliknya, Marquez berfokus pada arah pengembangan menjelang tes Valencia pada bulan November tahun 2026.

"Hari yang panjang. Setelah balapan berat kemarin, kondisi tubuh saya belum 100%, dan kami memutuskan untuk berhenti sedikit lebih awal," ujar Marquez kepada Sky Italia.

"Saya menguji ulang beberapa hal, seperti fairing dan beberapa swingarm, dengan berbagai modifikasi yang membantu kami memahami bagian mana yang lebih baik dan bagian mana yang lebih buruk.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami bekerja seperti ini untuk memahami arah yang harus diambil untuk masa depan dan untuk tiba di tes Valencia selangkah lebih maju."

Marquez berada di posisi keenam dalam catatan waktu gabungan MotoGP, yang dipimpin oleh Pedro Acosta dari KTM.

“Kami lebih fokus pada bagian belakang motor daripada bagian depan, karena cukup sulit untuk memahami situasi dengan grip super tinggi seperti saat ini,” tambah Marquez.

“Jadi, hal-hal prioritas kami coba sejak pagi hari, ketika kondisinya lebih mirip dengan akhir pekan balapan.”

Mengenai perbedaan antara fairing 2024 dan 2025, Marquez mengatakan ia mampu mencatatkan waktu putaran yang sama, tetapi "dengan gaya berkendara yang berbeda".

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dengan fairing yang satu, kecepatan menikung kami lebih tinggi, dengan fairing yang lain, stabilitas pengereman kami lebih baik. Namun, keduanya bekerja dengan baik."

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mencatatkan waktu tercepat kedelapan, mengakhiri akhir pekan kandang yang buruk dengan catatan yang lebih baik setelah eksperimen ekstensif dengan distribusi bobot pada GP25 miliknya.

Pebalap penguji Ducati, Michele Pirro, terlihat mencoba paket aerodinamika depan baru dalam perjalanan menuju posisi ke-23.