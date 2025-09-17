Marc Marquez Fokus ke "Masa Depan" pada Tes Misano

Marc Marquez tercepat keenam pada tes MotoGP Misano saat fokusnya beralih ke 2026.

Marc Marquez, Misano
Marc Marquez, Misano

Setelah memenangi Grand Prix San Marino, Marc Marquez berpeluang mengamankan gelar di Motegi saat jarak poinnya dengan Alex Marquez jadi 182 poin.

Dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 Sprint Race dari 16 putaran, Marquez tidak mencari peningkatan jangka pendek pada tes Misano.

Sebaliknya, Marquez berfokus pada arah pengembangan menjelang tes Valencia pada bulan November tahun 2026.

"Hari yang panjang. Setelah balapan berat kemarin, kondisi tubuh saya belum 100%, dan kami memutuskan untuk berhenti sedikit lebih awal," ujar Marquez kepada Sky Italia.

"Saya menguji ulang beberapa hal, seperti fairing dan beberapa swingarm, dengan berbagai modifikasi yang membantu kami memahami bagian mana yang lebih baik dan bagian mana yang lebih buruk.

"Kami bekerja seperti ini untuk memahami arah yang harus diambil untuk masa depan dan untuk tiba di tes Valencia selangkah lebih maju."

Marquez berada di posisi keenam dalam catatan waktu gabungan MotoGP, yang dipimpin oleh Pedro Acosta dari KTM.

“Kami lebih fokus pada bagian belakang motor daripada bagian depan, karena cukup sulit untuk memahami situasi dengan grip super tinggi seperti saat ini,” tambah Marquez.

“Jadi, hal-hal prioritas kami coba sejak pagi hari, ketika kondisinya lebih mirip dengan akhir pekan balapan.”

Mengenai perbedaan antara fairing 2024 dan 2025, Marquez mengatakan ia mampu mencatatkan waktu putaran yang sama, tetapi "dengan gaya berkendara yang berbeda".

"Dengan fairing yang satu, kecepatan menikung kami lebih tinggi, dengan fairing yang lain, stabilitas pengereman kami lebih baik. Namun, keduanya bekerja dengan baik."

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mencatatkan waktu tercepat kedelapan, mengakhiri akhir pekan kandang yang buruk dengan catatan yang lebih baik setelah eksperimen ekstensif dengan distribusi bobot pada GP25 miliknya.

Pebalap penguji Ducati, Michele Pirro, terlihat mencoba paket aerodinamika depan baru dalam perjalanan menuju posisi ke-23.

Marc Marquez Fokus ke
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Fokus ke "Masa Depan" pada Tes Misano
47s ago
Marc Marquez, Misano
F1 News
Terungkap: Penyebab Kerusakan Suspensi Alonso di GP Italia
55m ago
Fernando Alonso
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa
2h ago
Toprak Razgatlioglu
MotoGP News
Dibantu Stoner, Bagnaia Temukan Sesuatu dari Tes Misano
2h ago
Francesco Bagnaia, Misano
MotoGP News
Pirelli Menyoroti Aspek Positif dari Debut Tes MotoGP di Misano
2h ago
Pirelli logo, Honda, 2025 Italian MotoGP

More News

MotoGP News
Acosta Tercepat di Tes Misano, Fokus ke Putaran Flyaway
18h ago
Pedro Acosta, Misano MotoGP Test (pic: KTM).
F1 News
Enam Venue untuk Sprint Race F1 2026 Dikonfirmasi
18h ago
Canada will feature a sprint race for the first time
WSBK News
Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025
19h ago
Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Mencapai Semua Targetnya di Akhir Pekan San Marino
19h ago
Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miller: Yamaha Mencari "Keseimbangan Baru" dengan Motor V4
16/09/25
Jack Miller, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.