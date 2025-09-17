Inline vs V4: Perbandingan Laptime Yamaha di Tes MotoGP Misano

Alex Rins dan Jack Miller memberikan perbandingan paling jelas antara performa prototipe V4 baru Yamaha dan YZR-M1 Inline saat ini pada tes Misano hari Senin.

Berbeda dari rekan satu timnya, Fabio Quartararo, yang menghabiskan seharian penuh dengan V4, Rins menyelesaikan 46 putaran dengan M1 standar di pagi hari sebelum beralih ke prototipe selama 34 putaran di sore hari.

Pembalap Spanyol itu mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 31,571 detik dengan motor balap Inline-nya, kemudian 1 menit 32,101 detik dengan V4, dengan selisih 0,531 detik (lihat tabel di bawah).

Membandingkan jarak ke puncak timesheets - dengan memperhitungkan membaiknya kondisi grip di sore hari - Rins tertinggal 0,857 detik di belakang Alex Marquez di pagi hari dan 1,727 detik dari Pedro Acosta di sore hari, defisit 0,870 detik.

"Saya cukup senang dengan performa motor ini," ujar Rins, yang memenangkan Grand Prix COTA 2023 dengan Honda V4, kepada MotoGP.com.

"Tentu saja. Ini adalah proyek yang sangat baru di mana Yamaha menginvestasikan banyak waktu, dan memiliki dua motor untuk diuji oleh para pebalap Yamaha di sini sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur untuk itu."

"Saya mencoba beradaptasi dengan motor ini karena tidak mudah. ​​Kami hanya membalap di sore hari. Secara keseluruhan, hasilnya cukup positif. Saya senang karena saya merasa pengeremannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Inline-4."

"Kami sangat kesulitan dengan rem, dan dengan V4, hal itu terjadi secara alami. Tentu saja, masih banyak yang bisa ditingkatkan. Ini baru kedua kalinya kami turun ke trek dengan motor ini dan seperti yang saya katakan, ini adalah proyek yang sangat, sangat baru."

"Yang pasti, saat kami naik motor lagi nanti, hasilnya akan berbeda. Komponen motornya pun berbeda.

"Saya sangat senang. Namun, seperti yang sudah saya katakan, masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam hal tenaga, handling, dan banyak aspek lainnya. Tapi mereka bekerja keras dan kami berada di jalur yang baik."

Jack Miller, 2025 Misano test

Perbandingan laptime Jack Miller

Saat Rins beralih dari mesin inline ke V4 pada hari Senin, Jack Miller dari Pramac justru melakukan hal sebaliknya.

Pebalap Australia itu memulai balapan dengan prototype V4 sebelum menyerahkannya kepada pebalap Rins untuk Sesi 2.

Miller mencatatkan waktu 1 menit 32,635 detik (+1,921 detik) dengan mesin V4 di pagi hari, kemudian meningkat menjadi 1 menit 31,660 detik (+1,286 detik) dengan mesin inline.

Selisih waktu lap-nya adalah 0,975 detik dan selisih waktu gap-nya 0,635 detik, serupa dengan catatan waktu Rins.

“Karakter mesinnya bagus. Memiliki inersia itu, dan mampu bekerja dengan inersia itu,” kata Miller. “Elektroniknya perlu banyak perbaikan.

"Jelas, setelah 20-an tahun bekerja dengan mesin inline, tidak ada pemetaan, kontrol gas, atau sisi elektronik apa pun yang benar-benar kompatibel.

“Jadi ini adalah proses yang benar-benar baru untuk membangun dan meningkatkan setiap kali kami keluar dari garasi. Dan itulah inti dari hari ini.

"Setiap kali kami keluar dari garasi, mesinnya semakin baik. Menjadi lebih mudah digunakan, lebih nyaman dikendarai. Koneksinya mulai membaik sedikit demi sedikit.

“Anda membutuhkan setidaknya seminggu untuk semua itu. Jadi kami berada di jalur yang benar. Area traksinya ada. Hal yang bagus tentang V4 ini adalah, meskipun kami mengubah hampir semua hal pada motor, DNA Yamaha dengan sasis yang kokoh di bawahnya tampaknya masih ada.

"Motor ini tidak akan sama dengan yang kami miliki di Valencia dalam hal sasis dan sebagainya. Jadi, sebagai versi pertama, kami sudah berada di kisaran yang tepat.

"Bagi saya, tertinggal 1,9 detik di pagi hari, dan Fabio bahkan lebih dekat lagi. Lumayan. Ini basis yang bagus."

Komparasi laptime V4 vs I4:

Pembalap Laptime V4 terbaik Laptime terbaik dengan I4 Selisih Alex Rins 1m 32.101s 1m 31.571s +0.531s Jack Miller 1m 32.635s 1m 31.660s +0.975s

Perbandingan jarak V4 ke pembalap tercepat:

Rider V4 Gap Inline Gap V4 Difference Alex Rins +1.727s +0.857s +0.870s Jack Miller +1.921s +1.286s +0.635s

Sementara itu, Quartararo skeptis dengan motor barunya, mengatakan ia tidak merasakan manfaat nyata dari mesin V4 di Misano.

Pembalap Prancis itu mencatatkan waktu tercepat V4 dengan 1 menit 31,598 detik di sore hari, cukup baik untuk finis di posisi ke-18 dalam catatan waktu gabungan (+1,224 detik dari Acosta).

Senin adalah kedua kalinya Quartararo, Miller, dan Rins mencoba mesin V4, setelah menjalani debut mereka dalam tes privat pasca-balapan di Barcelona.

Pembalap tes Augusto Fernandez, yang finis di posisi ke-14 dengan mesin V4 di GP San Marino hari Minggu, akan kembali untuk penampilan wildcard lebih lanjut di Sepang dan Valencia.