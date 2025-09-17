Keempat pada Tes Misano, Fernandez Ungkap Target Utama di Jepang

Raul Fernandez menyelesaikan tes MotoGP Misano dengan kuat, mencatatkan waktu putaran tercepat kedua, hanya di belakang Pedro Acosta, pada sesi sore.

Laptimenya, 1 menit 30,761 detik, cukup baik untuk menempati posisi keempat dalam catatan waktu gabungan, sedikit di belakang bintang pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, yang bersaing ketat dengan Marc Marquez untuk meraih kemenangan di Grand Prix hari Minggu.

Catatan waktu putaran itu seharusnya menempatkannya di posisi ke-11 saat kualifikasi Grand Prix San Marino akhir pekan lalu, alih-alih posisi ke-14, setelah terjatuh dan keluar dari Kualifikasi 1.

Akses langsung ke Q2 kini menjadi tujuan utama Fernandez untuk putaran Motegi akhir pekan depan. Fernandez telah enam kali lolos ke babak adu pole position musim ini, tetapi belum pernah finis di atas posisi ke-14 di grid selama tiga putaran terakhir.

"Saya rasa tesnya sangat positif - namun sulit untuk mengambil kesimpulan yang jelas dari hasil uji coba di Misano dengan cengkeraman seperti ini," aku Fernandez.

"Kami hanya sangat fokus untuk memaksimalkan motor kami, paket motor kami. Saya rasa kami menemukan sesuatu karena saya merasa lebih nyaman di atas motor dan lebih rileks, dan ini penting.

"Mentalitasnya sama: kami harus berusaha mencapai Q2 di Jepang, yang merupakan tujuan utama."

Crew Chief Noe Herrara menjelaskan: “Pagi harinya, kami memulai dengan setup berbeda, yang kami pikir cocok untuk trek ini dan juga untuk Raul. Ini benar-benar berhasil dan sangat membantu saat berbelok, yang merupakan salah satu hal yang ingin ia tingkatkan.

“Setelah itu, kami memperbaiki sistem elektronik, detail-detail kecil yang membantunya menjadi lebih baik dalam kecepatan satu putaran, yang penting bagi kami.

“Selain sistem elektronik, kami mencoba garpu baru, yang jauh lebih baik, berdasarkan data - Raul tidak merasakan perbedaan yang signifikan, tetapi bagi kami, dari sisi teknik, kami melihat peningkatan.

“Kami juga menerima sokbreker belakang baru dari Ohlins, yang kami coba dan meskipun belum ada manfaat yang jelas, kami perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Akhirnya, kami mencoba roda belakang baru.

“Secara keseluruhan, hari itu berjalan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik di semua aspek - sebuah tes penting yang tampaknya memberi kami beberapa keuntungan untuk balapan berikutnya.”

Rekan setimnya Ai Ogura tidak dapat mengikuti tes karena cedera tangan di grand prix.

