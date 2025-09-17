Pirelli Menyoroti Aspek Positif dari Debut Tes MotoGP di Misano

Pirelli melakoni uji coba MotoGP pertamanya secara tertutup di Misano pada hari Selasa, yang diikuti pembalap tes dari kelima pabrikan - Augusto Fernandez (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Takaaki Nakagami (Honda), Lorenzo Savadori (Aprilia) and Michele Pirro (Ducati) - saat Pirelli bersiap menghadapi tahun 2027 saat mereka menggantikan Michelin sebagai pemasok ban eksklusif.

Karena motor 850cc generasi berikutnya dilarang melakukan uji coba trek hingga akhir musim ini, prototipe 1000cc yang ada saat ini digunakan untuk uji coba hari Selasa.

Namun, untuk mensimulasikan regulasi teknis 2027, sepeda motor digunakan 'dengan perangkat ride-height dinonaktifkan dan, dalam beberapa kasus, dan perubahan aero yang sesuai, sampai penyesuaian setting agar semirip mungkin dalam hal performa dan karakteristik dengan motor 850cc baru.

Setiap pembalap diberikan tujuh set ban - dua versi berbeda untuk depan dan tiga untuk belakang - dengan ukuran diameter 17 inci saat ini (lebar depan 4 inci, belakang 6,25 inci).

Tidak ada catatan waktu putaran yang dirilis, meskipun simulasi Sprint disertakan dalam program.

“Umpan balik pertama sangat menggembirakan”

Direktur Balap Motor Pirelli, Giorgio Barbier, mengatakan: “Tes Misano merupakan langkah awal kembalinya kami ke Kejuaraan Dunia, dan kami sangat puas dengan hubungan kerja sama yang sangat baik antara para teknisi kami dan seluruh tim serta pembalap dari Tim Uji, serta performa bannya.

“Tes berlangsung sesuai rencana, yang juga mencakup simulasi Sprint Race, dan umpan balik pertama yang diterima sangat menggembirakan. Uji coba ini telah menghasilkan banyak data yang akan dianalisis untuk melanjutkan pengembangan ban Pirelli MotoGP kami.

“Aspek yang paling kami apresiasi adalah grip, kecepatan pemanasan, dan kepercayaan diri.”

Ban MotoGP Pirelli akan diproduksi di pabrik perusahaan di Breuberg, Jerman, dengan memanfaatkan 'teknologi dan proses produksi yang ada'.

“Kami telah memutuskan untuk mendekati MotoGP dengan filosofi yang sama yang selalu membedakan kami dalam balap motor: ban harus didedikasikan secara eksklusif untuk kelas utama, karena inilah yang diwajibkan oleh peraturan,” tambah Barbier.

“Kami juga ingin memanfaatkan teknologi dan proses yang telah dikonsolidasikan selama bertahun-tahun produksi dengan tiga tujuan: menjadikan partisipasi kami dalam kejuaraan ini sebagai contoh keberlanjutan yang baik dalam motorsport, dengan menawarkan konstruksi produk yang berkualitas dan homogen.

“Dan, yang tak kalah pentingnya, mentransfer secara lebih langsung teknologi dan pengetahuan yang akan kami kembangkan di MotoGP ke ban yang ditujukan untuk penggunaan di jalan raya demi kepentingan pengendara sepeda motor di seluruh dunia.”

Pirelli akan terus memasok ban untuk Moto2 dan Moto3 mulai tahun 2027, menghadirkan keselarasan di paddock Grand Prix. Sementara itu, Michelin akan mengambil alih posisi merek Italia tersebut di ajang World Superbike.

Tes MotoGP Pirelli berikutnya dijadwalkan berlangsung tepat setelah tes resmi Valencia pada pertengahan November.