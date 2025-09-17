Bezzecchi Identifikasi Fokus Utama Aprilia agar Lebih Kompetitif

Marco Bezzecchi nyaris meraih kemenangan keduanya pada tahun 2025 di Misano.

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatakan bahwa merek tersebut perlu mencari cara untuk meningkatkan umur ban selama Grand Prix jika ingin memiliki peluang memenangkan lebih banyak balapan MotoGP.

Pembalap Italia - yang menang di Silverstone bulan Mei - menikmati akhir pekan terbaiknya secara keseluruhan musim ini di hadapan pendukung tuan rumah di Grand Prix San Marino beberapa hari yang lalu.

Bezzecchi menempatkan Aprilia pabrikannya di pole dan kemudian memenangkan Sprint Race setelah Marc Marquez terjatuh dari posisi terdepan beberapa saat setelah menyalip pembalap Italia tersebut.

Kecelakaan ini mengakhiri dominasi Ducati di Sprint Race di MotoGP musim ini dan membuat Bezzecchi siap untuk tantangan berat demi meraih kemenangan di Grand Prix hari Minggu.

Bezzecchi memimpin 11 putaran pertama Grand Prix San Marino sebelum melebar di Tikungan 8 dan menyerahkan posisinya kepada Marquez.

Ia berusaha keras untuk merebutnya kembali, tetapi akhirnya hanya terpaut tipis di posisi kedua.

Merefleksikan balapan pada hari uji coba hari Senin di Misano, Bezzecchi mengatakan kepada Sky Italy bahwa Aprilia perlu meningkatkan daya tahan ban di Grand Prix agar dapat mengimbangi para rivalnya.

“Saya menonton ulang GP, sangat ketat menjelang akhir,” ujarnya. “Sekarang kami perlu bekerja keras untuk siap menghadapi bagian musim yang sulit dan penting. Kami sudah membaik, tetapi masih ada yang kurang.

“Kami harus lebih segar dengan ban di akhir balapan. Di situlah pembalap lain membuat perbedaan.”

Akhir pekan Bezzecchi di Misano menempatkannya dalam persaingan ketat untuk posisi ketiga klasemen setelah bencana yang menimpa rekan sesama pembalap VR46 Academy, Pecco Bagnaia.

Menjelang Grand Prix Jepang akhir pekan depan, Bezzecchi hanya terpaut delapan poin dari pebalap pabrikan Ducati tersebut.

Jika ia berhasil mengungguli Pecco, itu akan jadi torehan terbaiknya di kejuaraan sejak finis ketiga pada tahun 2023 bersama VR46.

