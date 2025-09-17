Honda "Sejalan" dengan Rencana Pengembangan MotoGP di 2025

Team Manager Honda MotoGP, Alberto Puig, mengatakan merek Jepang tersebut "sejalan" dengan rencana pengembangan yang telah ditetapkan di pra-musim dan "yakin dengan kemajuannya".

Setelah beberapa musim penuh perjuangan, Honda mencapai kemajuan signifikan dengan RC213V-nya selama musim 2025.

Dalam beberapa putaran terakhir sejak jeda musim panas, Honda telah membuat langkah maju dengan memperkenalkan sasis baru di Grand Prix Austria.

Hal itu membantu Luca Marini meraih akhir pekan terbaiknya di atas motor di Hungaria dengan dua kali finis di posisi lima besar, sementara pembalap Italia itu tetap berada di posisi 10 besar sejak saat itu.

Merefleksikan performa Honda baru-baru ini, Alberto Puig mengatakan kepada situs web resmi MotoGP: “Beberapa minggu terakhir sangat positif bagi kami dalam hal pengembangan.

“Saya pikir kami berjalan sesuai rencana yang kami miliki di awal tahun karena di awal tahun di Sepang, kami sudah memberi tahu kalian bahwa mungkin setelah jeda musim panas kami akan memberikan informasi terbaru.

“Dan ini sedang terjadi. Kami sedang mencoba hal-hal yang berhasil dan kami cukup yakin dengan kemajuan yang kami buat.

“Jadi, cukup senang dengan perkembangannya.”

Tes Misano hari Senin menjadi ajang Honda melanjutkan pekerjaan ini, sekaligus menguji coba beberapa hal untuk musim 2026.

Bagi Puig, ini menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun Honda dapat memahami dengan jelas upgrade yang dibawanya.

“Kami sedang menguji banyak hal,” tambahnya. “Saya akan berbohong jika saya mengatakan satu hal: banyak hal yang sedang kami coba, komponen konsep dan komponen spesifik untuk motor.

“Namun secara keseluruhan, kami telah membuat langkah maju. Dulu, terkadang kami melakukan banyak uji coba untuk mencoba banyak hal, tetapi kami tidak dapat benar-benar mengidentifikasi apakah hasilnya bagus atau tidak.

"Namun sekarang kami sampai pada titik di mana kami benar-benar mengalami kemajuan.

“Saya selalu berusaha realistis, tetapi saat ini saya pikir kami harus senang dengan apa yang telah dilakukan sejauh ini.”